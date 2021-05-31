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Политика ,  
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Петр Толстой возглавил московских единоросов

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, как и писал РБК, возглавил столичное отделение партии «Единая Россия». Об этом сообщила партия в своем Telegram-канале.

Решение было принято на XXV Конференции Московского городского регионального отделения партии, которое прошло 31 мая.

«В скором времени мы подготовим свои предложения относительно того, каким курсом в ближайшее время будет двигаться отделение партии. Но уже сейчас могу сказать, что мы продолжим защищать интересы москвичей», — приводит пресс-служба партии слова Толстого.

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Политика
Петр Толстой

Ранее пост секретаря московского отделения «Единой России» занимал Андрей Метельский. В апреле источники РБК сообщали, что руководство партии и мэрия Москвы спустя полтора года после выборов в Мосгордуму, на которых Метельский проиграл в своем округе, вновь вернулись к обсуждению вопроса о его уходе.

Источники указывали, что в качестве наиболее вероятного кандидата на смену Метельскому обсуждается кандидатура Толстого.

На выборах в сентябре 2019 года Метельский проиграл в своем округе № 15 коммунисту Сергею Савостьянову.

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