Петр Толстой возглавил московских единоросов

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, как и писал РБК, возглавил столичное отделение партии «Единая Россия». Об этом сообщила партия в своем Telegram-канале.

Решение было принято на XXV Конференции Московского городского регионального отделения партии, которое прошло 31 мая.

«В скором времени мы подготовим свои предложения относительно того, каким курсом в ближайшее время будет двигаться отделение партии. Но уже сейчас могу сказать, что мы продолжим защищать интересы москвичей», — приводит пресс-служба партии слова Толстого.

Ранее пост секретаря московского отделения «Единой России» занимал Андрей Метельский. В апреле источники РБК сообщали, что руководство партии и мэрия Москвы спустя полтора года после выборов в Мосгордуму, на которых Метельский проиграл в своем округе, вновь вернулись к обсуждению вопроса о его уходе.