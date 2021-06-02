Глава Чувашии объяснил протесты из-за Навального скукой во время пандемии

Молодежь в Чувашии выходила на протесты не чтобы поддержать Алексея Навального, а из-за скуки после пандемии и чтобы почувствовать свою сопричастность, считает глава региона Олег Николаев

Олег Николаев (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Молодые люди, которые выходили на митинги, «не против чего-то протестуют, а хотят самовыразиться», считает глава Чувашской республики Олег Николаев. Об этом он заявил в интервью РБК на полях Петербургского международного экономического форума.

«Долго отсутствовало общение и проявлялся разрыв между органами власти и молодежью в изоляции, молодежь скучала, — подчеркнул он. — Отсутствовало выстраивание взаимоотношений как институциональных, так и содержательных, из-за этого молодежь не то что протестовала, а определенным образом самовыражалась».

При этом в самих протестах зимой участвовали в основном не жители республики, а приезжие, утверждает он. «Они приезжали специально для того, чтобы, использовав момент, определенным образом раскачать ситуацию и направить неудовлетворенное состояние молодежи в русло протеста, — подчеркнул Николаев. — Эти люди финансировались в том числе из-за рубежа, их подготовка, их координация». Конкретные источники финансирования и имена приезжих оппозиционеров глава республики не назвал.

В личном общении, по словам Николаева, молодые люди, которые присутствовали на митингах, признавались, что у них «нет претензий, они не поддерживают Алексея Навального или кого-либо», а хотят «быть вовлеченными в процессы и быть полезными обществу».