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Глава Чувашии объяснил протесты из-за Навального скукой во время пандемии

Молодежь в Чувашии выходила на протесты не чтобы поддержать Алексея Навального, а из-за скуки после пандемии и чтобы почувствовать свою сопричастность, считает глава региона Олег Николаев
Олег Николаев
Олег Николаев (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Молодые люди, которые выходили на митинги, «не против чего-то протестуют, а хотят самовыразиться», считает глава Чувашской республики Олег Николаев. Об этом он заявил в интервью РБК на полях Петербургского международного экономического форума.

«Долго отсутствовало общение и проявлялся разрыв между органами власти и молодежью в изоляции, молодежь скучала, — подчеркнул он. — Отсутствовало выстраивание взаимоотношений как институциональных, так и содержательных, из-за этого молодежь не то что протестовала, а определенным образом самовыражалась».

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При этом в самих протестах зимой участвовали в основном не жители республики, а приезжие, утверждает он. «Они приезжали специально для того, чтобы, использовав момент, определенным образом раскачать ситуацию и направить неудовлетворенное состояние молодежи в русло протеста, — подчеркнул Николаев. — Эти люди финансировались в том числе из-за рубежа, их подготовка, их координация». Конкретные источники финансирования и имена приезжих оппозиционеров глава республики не назвал.

В личном общении, по словам Николаева, молодые люди, которые присутствовали на митингах, признавались, что у них «нет претензий, они не поддерживают Алексея Навального или кого-либо», а хотят «быть вовлеченными в процессы и быть полезными обществу».

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В ходе зимних протестных акций, связанных с задержанием оппозиционера Алексея Навального, в столице Чувашии Чебоксарах происходили задержания протестующих. На акции 23 января в городе было по меньшей мере 34 задержанных, сообщало «ОВД-Инфо».

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По данным «ОВД-Инфо», за участие в несогласованных митингах 21 апреля по всей России были задержаны 1984 человека, больше всего — в Санкт-Петербурге (свыше 800), в Чебоксарах — десять человек. МВД официальные данные по числу задержанных не сообщало. По оценкам ведомства, в Петербурге на акцию протеста вышли 4,5 тыс. человек, в Москве — 6 тыс.

Автор
Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова
Чувашия протесты Алексей Навальный молодежь
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