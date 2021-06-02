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В Красном Кресте призвали облегчить перемещение на Донбассе

Принятые с началом пандемии ограничения на перемещения между Украиной и неподконтрольными Киеву территориями продолжают осложнять жизнь людям и лишают их средств к существованию, предупредил вице-президент МККК Жиль Карбонье
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Пандемия COVID-19 сказалась на всем мире, на территории Украины она сильно повлияла на занятость и рост бедности, в результате чего 51% населения оказался за чертой бедности, сообщил РБК вице-президент Международного комитета Красного Креста Жиль Карбонье в интервью накануне Петербургского международного экономического форума.

«В Донбассе, помимо разрушительных последствий конфликта, население сталкивается с серьезными экономическими трудностями из-за ограничений, связанных с COVID-19. Это сильно осложняет жизнь множества людей», — продолжил он. На семейных и социальных связях сказываются ограничения на передвижения, введенные на линии соприкосновения в связи с COVID-19, — они снижают жизнестойкость пострадавшего населения и лишают людей средств к существованию, привел он пример. «Одно из самых трагических и значительных последствий — это то, что сотни тысяч пожилых людей потеряли возможность получать пенсию, на которую они имеют право после десятилетий работы», — сказал Карбонье.

Украина в прошлом году из-за пандемии закрыла пункты пропуска на линии соприкосновения с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, в этом году в ЛНР ограничили одним разом в месяц возможность выезда на территорию Украины.

Закрытие в связи с пандемией въездных и выездных пунктов пропуска на востоке Украины лишает людей доступа к услугам и пенсиям, а также возможности видеться с родственниками, живущими по другую сторону, в результате некоторые люди, особенно пожилые, остались без поддержки близких и почти год не виделись с ними, продолжает представитель МККК: «В некоторых населенных пунктах вблизи линии соприкосновения мы вернулись к раздаче продуктов питания и гигиенических наборов, чего не происходило с момента окончания острой фазы конфликта в 2016 году». Учитывая эти обстоятельства, МККК настоятельно рекомендует властям Украины и структурам на неподконтрольных правительству территориях удовлетворять просьбы лиц, которым необходимо пересечь линию соприкосновения по срочным гуманитарным причинам, таким как получение доступа к социальным услугам и выплатам (например, пенсии или алиментам) или регистрация смерти, брака или наследства, сказал он.

На ПМЭФ вице-президент МККК приехал, чтобы обсудить гуманитарные вопросы с российскими властями и бизнес-сообществом. «В нынешнем быстро развивающемся мире гуманитарные вопросы имеют гораздо большее отношение к деятельности крупных компаний и корпораций, чем может показаться на первый взгляд», — считает Карбонье. Например, в связи с кибератаками гуманитарные организации сталкиваются со значительными рисками при обеспечении общей защиты критически важной социальной инфраструктуры и гуманитарных данных. Он также собирается выразить озабоченность МККК доступом к вакцине от COVID-19 и негативным воздействием климатических изменений на людей, пострадавших от вооруженных конфликтов.

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Говоря о доступе к вакцинам от COVID-19, Карбонье заметил, что «все Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца призывает государства и фармацевтические компании быстрее найти решение проблемы вопиющего неравенства в доступе к вакцинам против COVID-19 во всем мире». «Среди прочего необходимо ускорить проводимые под эгидой Всемирной торговой организации переговоры о правах на интеллектуальную собственность и других препятствиях для скорейшего наращивания объемов производства вакцин по всему миру.

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Кроме того, фармацевтическим компаниям следует активнее обмениваться соответствующими технологиями и знаниями, и мы призываем государства обеспечить им необходимые стимулы и поддержку», — считает Карбонье. «Мы не можем позволить себе на полгода увязнуть в переговорах», — уверен он. МККК призывает правительства активнее делиться имеющимися запасами вакцин для более справедливого их распределения, в особенности в тех странах, где наблюдается всплеск заболеваемости COVID-19, а также в странах, где идут вооруженные конфликты. «Мы приветствуем все усилия, в том числе инициативы России, которые способствуют расширению доступа к вакцинам для всех», — сказал Карбонье. В мае президент России Владимир Путин заявил о поддержке идеи отказа от патентных прав на вакцины от коронавируса. Этот же подход поддержал президент США Джо Байден. Обсуждаться вопрос должен на площадке ВТО.

От России до США: как вакцинация в странах влияет на заболеваемость COVID
Общество
Фото:Christopher Furlong / Getty Images

По состоянию на этот месяц на жителей 50 беднейших стран приходится лишь 2% прививок, сделанных во всем мире, обращает внимание Карбонье. При этом текущие темпы вакцинации в 50 самых зажиточных странах мира в 27 раз превышают таковые в 50 беднейших, а на Африку приходится 14% всего мирового населения, но лишь 1% из тех, кто уже получил дозу вакцины.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Автор
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Международный Красный Крест Донбасс коронавирус вакцина
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