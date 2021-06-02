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Экологи в ФРГ потребовали остановить строительство «Северного потока-2»

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Фото: Jens Büttner / DPA / ТАСС
Фото: Jens Büttner / DPA / ТАСС

Немецкая природозащитная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии с требованием приостановить строительство газопровода «Северный поток — 2» в водах ФРГ. Об этом говорится в заявлении организации. Экологи требуют, чтобы проект заморозили до того момента. пока не будет проведена полная проверка его влияния на окружающую среду.

«Очевидно, что дальнейшее строительство должно быть остановлено: трубопровод будет ежегодно приводить к выбросам выделяет 100 млн тонн CO2, что сделает его крупнейшим проектом с ископаемым топливом в Европе. Исключительно опасные для климата выбросы метана при добыче, переработке и транспортировке газа здесь даже не учитываются», — сказал глава DUH Саша Мюллер-Краеннер.

Deutsche Umwelthilfe ранее подавала по меньшей мере пять исков в отношении «Северного потока-2» с требованием заморозить строительство, первый из них — в марте прошлого года. Каждый раз Nord Stream 2 AG удавалось преодолеть их требования.

Материал дополняется.

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