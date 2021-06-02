Минобороны заявило о поставках Украине оружия под прикрытием учений НАТО

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 73,5 (+0,26) Инвестиции, 13:21
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 89,69 (+0,09) Инвестиции, 13:21
Путин обсудил c Дутерте поставки российских вакцин от COVID на Филиппины Политика, 15:24 Госдума отклонила запрет на отключение отопления и воды неплательщикам Недвижимость, 15:21 Первая ракетка России вылетела с «Ролан Гаррос» Спорт, 15:14 ЦБ объяснил включение иностранных брокеров в черный список Финансы, 15:11 Собчак и Шнуров назвали самые прибыльные направления для инвестиций Бизнес, 15:10 Катар станет соинвестором скоростной трассы в Петербурге Бизнес, 15:09 Лайфхаки астротуриста: как лучше всего наблюдать за звездами РБК и ПСБ, 15:08 Россиянин проиграл шестой ракетке мира на «Ролан Гаррос» Спорт, 15:07 «Калашников» запатентовал электромотоцикл в стиле классического Иж Авто, 15:05 Условно бесплатный газ: как будут подключать дома по новому закону Недвижимость, 15:04 Бывшего директора «Открытой России» арестовали на два месяца Общество, 15:03 Азербайджан заявил о нарушении границы армянскими военными Политика, 15:01 Попавший под блокировку iHerb запланировал производство БАДов в России Бизнес, 15:01 Месячный доход майнеров биткоина в мае снизился на 15% Крипто, 14:58
Политика ,  
0 

Минобороны заявило о поставках Украине оружия под прикрытием учений НАТО

По мнению Конашенкова, Североатлантический альянс под прикрытием учений Sea Breeze поставит Киеву современное вооружение и боеприпасы, которое затем направят в Донбасс. Минобороны намерено следить за маневрами
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

На Украину под прикрытием военных учений с привлечением сил НАТО Sea Breeze будет поставлена партия современного оружия, считает официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Его слова опубликованы на сайте ведомства.

«Именно туда, под прикрытием проведения учения, планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск», — заявил Конашенков. После этого, по его словам, оружие направят дислоцированным рядом с Донбассом «украинским войскам и националистическим формированиям».

Представитель Минобороны сообщил также, что Россия будет следить за маневрами и «при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности».

Глава МИД Германии ответил Зеленскому на просьбу о поставках оружия
Политика
Хайко Маас

Учения Sea Breeze-2021 пройдут на Черном море в Николаевской, Херсонской и Одесской областях, они запланированы на период с 28 июня по 10 июля. Основные участники маневров — Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия и другие страны, также в них будут участвовать наблюдатели из 35 стран.

В маневрах будет задействовано более 30 кораблей, морская пехота Украины и США, а также беспилотные авиационные комплексы Bayraktar TB2. В украинских ВМС ранее заявили, что цель учений — «повышение уровня совместимости вооруженных подразделений Украины и США и государств-партнеров НАТО».

Как отметил Конашенков, учения будут проводиться «на фоне непрекращающихся обвинений со стороны западных стран в якобы наращивании Россией военного потенциала на юго-западных рубежах».

Читайте на РБК Pro
Как развод уничтожает отлакированный образ «доброго» Гейтса Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить Как китайские электрокары за $10 тыс. перекроят автопром — Bloomberg Как номинальные гендиректора «сдают» судам настоящих владельцев

Business Insider сообщил об имитации конфликта с Россией на учениях НАТО
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В марте этого года Россия перебросила часть войск к юго-западным границам страны, что стало причиной обострения отношений с Украиной. Киев увидел в этом угрозу собственной безопасности. На этом фоне Украина объявила сборы подразделений территориальной обороны в южных приграничных районах. Президент Владимир Зеленский назвал переброску российских войск «игрой мускулами», страны Запада призывали Россию отвести войска. Москва объясняла переброску войск учениями и указывала, что происходящее не несет опасности другим странам. 22 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу отдал приказ о возвращении российских войск в места постоянной дислокации.

В начале мая в Румынии и Восточной Европе прошли учения командования спецопераций США Trojan Footprint 21 и Black Swan 21. Как сообщал Business Insider, их целью стала отработка действий в случае полномасштабного конфликта с Россией.

Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минобороны Игорь Конашенков Украина НАТО учения
Материалы по теме
Пентагон продолжит поставлять Украине вооружение
Политика
Посол Украины в ФРГ назвал условия для примирения с Россией
Политика
Зеленский предложил увеличить численность ВСУ для нового рода войск
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter