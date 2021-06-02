Минобороны заявило о поставках Украине оружия под прикрытием учений НАТО

По мнению Конашенкова, Североатлантический альянс под прикрытием учений Sea Breeze поставит Киеву современное вооружение и боеприпасы, которое затем направят в Донбасс. Минобороны намерено следить за маневрами

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На Украину под прикрытием военных учений с привлечением сил НАТО Sea Breeze будет поставлена партия современного оружия, считает официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Его слова опубликованы на сайте ведомства.

«Именно туда, под прикрытием проведения учения, планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск», — заявил Конашенков. После этого, по его словам, оружие направят дислоцированным рядом с Донбассом «украинским войскам и националистическим формированиям».

Представитель Минобороны сообщил также, что Россия будет следить за маневрами и «при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности».

Учения Sea Breeze-2021 пройдут на Черном море в Николаевской, Херсонской и Одесской областях, они запланированы на период с 28 июня по 10 июля. Основные участники маневров — Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия и другие страны, также в них будут участвовать наблюдатели из 35 стран.