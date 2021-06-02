Кремль оценил задержания оппозиционеров накануне ПМЭФ

В Кремле задержания и следственные действия в отношении сразу четырех оппозиционеров не считают связанными с политикой, а то, что они начались за два дня до ПМЭФ, не повлияет на инвестклимат

Андрей Пивоваров (Фото: Алена Задворная / ТАСС)

Кремль не считает, что задержания оппозиционеров Андрея Пивоварова и Дмитрия Гудкова перед открытием Петербургского международного экономического форума может повлиять на инвестиционный климат в России. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Во-первых это вряд ли имеет отношение к инвестиционному фону. Второе — вряд ли, наверное, можно их ассоциировать с какими-то политическими претензиями, потому что обвинения со стороны силовых ведомств к политике не имеют никакого отношения», — ответил Песков на вопрос журналиста, после чего подчеркнул, что «в-третьих» вопросы о задержаниях не относятся к компетенции Кремля и их нужно задавать силовым структурам.

За два дня до начала ПМЭФ, 31 мая, в Санкт-Петербурге был задержан оппозиционер, экс-председатель «Открытой России» (одноименная британская структура признана на территории России нежелательной организацией) Андрей Пивоваров. Его сняли с самолета в Пулково уже после того, как он прошел паспортный и таможенный контроль. Против Пивоварова возбуждено уголовное дело об участии в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации (ст. 284.1 УК). По данным Би-би-си, поводом для уголовного преследования оппозиционера стал репост в Facebook, сделанный им в августе прошлого года.

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