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ПМЭФ-2021 ,  
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Кремль оценил задержания оппозиционеров накануне ПМЭФ

В Кремле задержания и следственные действия в отношении сразу четырех оппозиционеров не считают связанными с политикой, а то, что они начались за два дня до ПМЭФ, не повлияет на инвестклимат
Андрей Пивоваров
Андрей Пивоваров (Фото: Алена Задворная / ТАСС)

Кремль не считает, что задержания оппозиционеров Андрея Пивоварова и Дмитрия Гудкова перед открытием Петербургского международного экономического форума может повлиять на инвестиционный климат в России. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Во-первых это вряд ли имеет отношение к инвестиционному фону. Второе — вряд ли, наверное, можно их ассоциировать с какими-то политическими претензиями, потому что обвинения со стороны силовых ведомств к политике не имеют никакого отношения», — ответил Песков на вопрос журналиста, после чего подчеркнул, что «в-третьих» вопросы о задержаниях не относятся к компетенции Кремля и их нужно задавать силовым структурам.

После обысков Гудкова задержали как подозреваемого
Политика
Дмитрий Гудков

За два дня до начала ПМЭФ, 31 мая, в Санкт-Петербурге был задержан оппозиционер, экс-председатель «Открытой России» (одноименная британская структура признана на территории России нежелательной организацией) Андрей Пивоваров. Его сняли с самолета в Пулково уже после того, как он прошел паспортный и таможенный контроль. Против Пивоварова возбуждено уголовное дело об участии в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации (ст. 284.1 УК). По данным Би-би-си, поводом для уголовного преследования оппозиционера стал репост в Facebook, сделанный им в августе прошлого года.

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На следующий день, 1 июня, стало известно, что силовики также пришли к предшественнику Пивоварова на посту руководителя «Открытой России» Александру Соловьеву. Его подозревают по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) за предполагаемую неуплату долга по договору аренды нежилого помещения в 2015–2017 годах, сообщала защита. Следственные действия также прошли в отношении политика, экс-депутата Дмитрия Гудкова и главы его штаба Виталия Венидиктова. Гудков проходит подозреваемым по тому же делу, что и Соловьев.

Авторы
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
ПМЭФ Инвестиционный климат Дмитрий Гудков Андрей Пивоваров
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