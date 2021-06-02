WP узнала об «объединении» республиканцев и демократов из-за НЛО

В США наблюдается редкое явление, а именно совпадение взглядов членов Республиканской и Демократической партий. Они объединились в вопросе серьезности отношения к неопознанным летающим объектам (НЛО), пишет The Washington Post (WP).

Как отмечает издание, в начале апреля экс-директор ЦРУ Роберт Вулси заявил о том, что он «не так скептически, как раньше» стал относиться к такому явлению, как НЛО. «Что-то происходит, что удивляет целую серию умных самолетов, опытных пилотов», — сказал он.

Позднее сенатор-республиканец Марко Рубио, выступая в программе «60 минут» на телеканале CBS, сказал, что, хотя НЛО все еще могут вызывать «хихиканье» некоторых законодателей, «я не думаю, что мы можем позволить этому клейму помешать нам иметь ответ на очень фундаментальный вопрос».

Через день после выступления сенатора экс-президент США Барак Обама высказался на тему НЛО. «Что правда — и я серьезно здесь — это то, что есть кадры и записи с объектами в небе, о которых точно неизвестно, чем они являются», — сказал бывший глава государства.

WP пишет, что в июне директор Национальной разведки США Эврил Хейнс опубликует отчет, в котором будет содержаться вся несекретная информация об НЛО, имеющаяся в распоряжении американского правительства. При этом в отчете вместо аббревиатуры НЛО будет использована другая — НВЯ (необъяснимое воздушное явление).