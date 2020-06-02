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Ростуризм запланировали вывести из подчинения Минэкономразвития

Дмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) может быть передано в прямое подчинение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, курирующему в правительстве развитие внутреннего и въездного туризма, а также регулирование выездного туризма. Об этом сообщили источники «Интерфакса» в туристической отрасли.

В правительстве рассматривают возможность передать Ростуризм из ведения Минэкономразвития в подчинение вице-премьеру, подтвердил источник РБК, знакомый с обсуждением этого вопроса.

По словам одного из собеседников «Интерфакса», распоряжение о передаче Ростуризма в подчинение Чернышенко может быть подписано 4 июня.

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В Ростуризме от комментариев отказались, в аппарате Чернышенко перенаправили вопрос в пресс-службу правительства. РБК направил запрос в пресс-службы правительства и Минэкономразвития.

В ведение Минэкономразвития Ростуризм передан указом президента России Владимира Путина в сентябре 2018 года, до этого времени туризм курировало Минкультуры.

Авторы: Елена Сухорукова, Евгений Калюков
Теги: Ростуризм, Дмитрий Чернышенко, Минэкономразвития
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