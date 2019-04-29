Два корабля ВМС США прошли через Тайваньский пролив

Два корабля ВМС США прошли через Тайваньский пролив

Два американских корабля ВМС США прошли через Тайваньский пролив. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Тихоокеанского флота США.

Отмечается, что транзит судов через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому регион.

За последнее время американские корабли и военные самолеты неоднократно следовали через Тайваньский пролив, в связи с чем Пекин выражал недовольство. В частности, МИД Китая называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних связях.

Пекин утратил контроль над Тайванем после окончания гражданской войны в 1949 году, однако власти КНР продолжают добиваться создания условий для конечного воссоединения с островным государством.