Два корабля ВМС США прошли через Тайваньский пролив

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,74 +0,08 EUR Бирж. 72,17 +0,20 Brent 71,99 -3,95% USD Нал. 65,32 63,82 EUR Нал. 72,84 71,28 USD ЦБ 64,71 +0,03 EUR ЦБ 72,09 -0,02 EUR/USD 1,1150 +0,0020 BTC/USD Бирж. 5 507,20 +13,90 IMOEX 2 563,72 +0,11% RTSI 1 247,01 +0,08% DJIA 26 543,33 +0,31% Nasdaq 8 146,40 +0,34%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 64,71 (+0,03) Quote, 26 апр, 12:22
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 72,09 (-0,02) Quote, 26 апр, 12:22
На алюминиевом заводе в Красноярске потушили загоревшийся трансформатор Общество, 06:04 СМИ узнали о требовании полиции открыть доступ к врачебной тайне Общество, 05:35 Как экономить на командировках и мотивировать сотрудников кэшбэком РБК и Промсвязьбанк, 05:27 Два корабля ВМС США прошли через Тайваньский пролив Общество, 05:24 В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» из-за крушения Як-18 Общество, 04:57 Главу американской тюрьмы Гуантанамо уволили после расследования Общество, 04:35 Россия впервые с 2006 года вышла из топа лидеров по тратам на оборону Политика, 04:20 В полиции рассказали подробности стрельбы в синагоге в Калифорнии Общество, 03:43 Мариани сообщил о планах затронуть в ЕС отмену санкций против России Политика, 03:15 Полный гид по уходу за зубами: самые важные вопросы РБК и Philips, 03:06 В США неизвестный устроил стрельбу возле баптистской церкви Общество, 02:27 Силы правительства Ливии оттеснили армию Хафтара в Триполи Политика, 02:13 СМИ узнали о визите в Москву главы МИДа правительства нацсогласия Ливии Политика, 02:06 В Нигерии неизвестные похитили троих сотрудников нефтяной компании NDPR Общество, 01:37
Общество ,  
0 
Два корабля ВМС США прошли через Тайваньский пролив

Два американских корабля ВМС США прошли через Тайваньский пролив. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Тихоокеанского флота США.

Отмечается, что транзит судов через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому регион.

За последнее время американские корабли и военные самолеты неоднократно следовали через Тайваньский пролив, в связи с чем Пекин выражал недовольство. В частности, МИД Китая называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних связях. 

Политика
США заявили о попытке успокоить Китай после звонка Трампа лидеру Тайваня

Пекин утратил контроль над Тайванем после окончания гражданской войны в 1949 году, однако власти КНР продолжают добиваться создания условий для конечного воссоединения с островным государством.

Возглавившая в 2016 году администрацию Тайваня Цай Инвэнь решила свернуть курс предыдущих властей, предусматривающий сближение с КНР, а также отказалась от признания основополагающего принципа «одного Китая». В связи с этим отношения с Пекином, который считает Тайвань неотъемлемой частью территории КНР, были «заморожены».

Теги: вс сша, Тайвань
Материалы по теме
Китай заявил о вмешательстве США в свои дела из-за закона о Тайване
Политика
Тайвань предупредили из Пекина об ответе на сближение с Вашингтоном
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter