Байден объяснил проблемы в экономике Японии «ксенофобией»

Байден объяснил рост экономики США иммиграционной политикой и назвал Китай, Россию и Японию «ксенофобами». В конце прошлого года число живущих в Японии иностранцев достигло рекордного уровня

Джо Байден (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Джо Байден отнес одного из союзников США, Японию, к числу стран, которые счел «ксенофобскими», пишет Bloomberg со ссылкой на его предвыборное выступление в Вашингтоне.

«Одна из причин роста нашей экономики — это благодаря вам и многим другим. Почему? Потому что мы приветствуем иммигрантов, — сказал Байден на мероприятии по сбору средств для своей предвыборной кампании. — Причина — подумайте об этом — в том, почему Китай так сильно тормозит в экономическом плане? Почему у Японии проблемы? Почему Россия, почему кто-либо еще? Потому что они ксенофобы, они не хотят иммигрантов».

Как пишет агентство, это высказывание президента США в отношении союзника может вызвать недовольство Токио. Саммит Вашингтона, Токио и Манилы в середине апреля также был омрачен позицией Байдена в отношении плана японской Nippon Steel Corp по покупке United States Steel Corp., пишет Bloomberg. Тогда он сказал, что фирма должна оставаться в американской собственности.

Правительство Японии выражало беспокойство по поводу старения и сокращения населения, премьер-министр Фумио Кисида называл эту проблему угрозой для функционирования общества. Страна также постепенно открывает двери для иммигрантов, которые заполняют рабочие места в отраслях с нехваткой кадров, отмечает агентство.

В декабре 2023 года число постоянно проживающих в Японии иностранцев достигло рекордного уровня — 3,4 млн человек, или 2,7% от численности населения, составляющей порядка 124 млн человек, пишет Bloomberg . Агентство со ссылкой на опрос японской газеты Asahi отмечает, что 62% респондентов выступили за увеличение числа иностранных рабочих. В 2018 году такой позиции придерживались 44% участников исследования.

В 2022 году в Японии родилось наименьшее число детей за всю историю наблюдений. Число новорожденных сократилось до 799 728 в 2022 году, что на 5,1% меньше, чем годом ранее, и является самым низким показателем с начала ведения учета в 1899 году. При этом за этот же период число смертей выросло на 8,9%, до 1,58 млн человек.