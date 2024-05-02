Власти Украины захотели ограничить спутниковую съемку территории страны

В Минобороны Украины отмечают, что спутниковые компании ежедневно снимают территорию страны и изображения «могут быть использованы противником»

Минобороны Украины начало переговоры со спутниковой компанией об ограничении съемок территории страны, сообщается в телеграм-канале министерства.

Название компании ведомство не привело, сославшись на соображения безопасности, но отметило, что она единственная в мире обеспечивает ежесуточную фотосъемку всей территории планеты с разрешением 3–5 м.

Как заявила заместительница министра Екатерина Черногоренко, спутниковые компании снимают территорию Украины ежедневно и «эти изображения могут быть использованы противником». Она подчеркнула, что в условиях продолжающихся военных действий необходимо «минимизировать риски использования изображений Украины врагом».

В Минобороны сообщили также, что разрабатывают международные нормативно-правовые механизмы, которые не позволили бы применять космическую разведку во время боевых действий.

В апреле агентства Reuters и Bloomberg писали, что Китай передает России спутниковые снимки для военных целей, а также беспилотные и ракетные технологии и станки для производства оружия. Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй опроверг эти данные, заявив, что Пекин не поставляет вооружения ни Москве, ни Киеву. «Мы играем конструктивную роль в содействии политическому урегулированию», — подчеркивал дипломат.

Западные государства ранее не раз заявляли о подозрениях, что Пекин поставляет Москве оружие. И Китай, и Россия это отрицают, китайская сторона называла такие сообщения дезинформацией. «Я не думаю, что я могу более красочно ответить по этой теме, чем это уже сделали китайские представители. Они уже ответили на эти вопросы, они решительно опровергли», — говорил в феврале пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.