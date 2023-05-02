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Доходы Казахстана от экспорта нефти в 2022 году выросли на 50%

Reuters: доходы Казахстана от экспорта нефти в 2022 году выросли более чем на 50%
В 2022 году налоговые поступления от экспорта казахстанской нефти выросли более чем в два раза — до $13,87 млрд против $6,11 млрд в 2021 году. При этом объем экспорта за тот же период сократился на 500 тыс. т, пишет Reuters
BRENT BRENT $78,97 -0,62%
Фото: Alex Smith / Reuters
Фото: Alex Smith / Reuters

Доходы Казахстана от экспорта нефти в 2022 году выросли на 50%, несмотря на снижение его объемов, сообщает Reuters со ссылкой на данные Бюро национальной статистики Казахстана (БНС).

По данным БНС, в прошлом году Казахстан экспортировал 65 млн т нефти на $46,8 млрд против 65,5 млн т на $31 млрд в 2021 году. При этом налоговые поступления от экспорта нефти выросли более чем в два раза — до $13,87 млрд против $6,11 млрд в 2021 году.

Увеличение доходов обусловлено ростом цен на казахстанскую экспортную нефть марки KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil) с $473 за тонну в 2021 году до $720 в 2022-м, уточняет Reuters. Агентство отмечает, что рост продолжился и в 2023 году — в январе—феврале средняя цена за тонну составила $621 против $607 за аналогичный период прошлого года.

Объем добычи нефти в Казахстане в 2022 году составил 84,2 млн т, при этом большую часть — около 90% — страна экспортирует через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), принадлежащий российской «Транснефти». По данным проекта об экономике Центральной Азии LogiStan, в 2022 году казахстанскую нефть наиболее активно закупали Италия (18,2 млн т), Нидерланды (6,1 млн т), Южная Корея (5,7 млн т), Китай (5,3 млн т), Турция (4 млн т) и Франция (3,7 млн т).

По данным Минэкономики Казахстана, внешнеторговый оборот страны в 2022 году достиг исторического максимума — $134,4 млрд. Профицит торговли составил $34,3 млрд, что на 82% лучше показателей 2021 года и в четыре раза больше, чем в 2020 году.

Reuters в апреле писал, что в первом квартале 2023 года Казахстан увеличил экспорт нефти в обход России, стремясь снизить зависимость от Москвы. В частности, что Казахстан экспортировал 163,4 тыс. т нефти по морскому маршруту Актау — Баку, это в шесть раз больше, чем годом ранее. По данным агентства, в 2022 году объем поставок по альтернативным маршрутам достиг 1,8 млн т (36 тыс. барр. в сутки), тогда как в 2021-м он составлял 638 тыс. т.

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«Коммерсантъ» в том же месяце также сообщал, что в 2023 году «Казмортрансфлот» закупит два нефтетанкера для поставок своей нефти на экспорт в обход России через Азербайджан, нарастив свой каспийский флот до пяти судов. В Азербайджане ранее предложили еще один маршрут для транспортировки казахстанской нефти: Баку — Супса. По словам казахстанского вице-премьера Серика Жумангарина, стороны сейчас занимаются расчетом технических характеристик этого пути.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Казахстан нефть экспорт нефти доходы
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