Reuters сообщил о росте экспорта нефти из Казахстана в обход России

По итогам первого квартала Казахстан экспортировал 163,4 тыс. т нефти по морскому маршруту Актау — Баку, это в шесть раз больше, чем годом ранее. Поставки по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан составили 104 тыс. т

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В первом квартале 2023 года Казахстан увеличил экспорт нефти в обход России, стремясь снизить зависимость от Москвы, сообщает Reuters со ссылкой на данные Refinitiv и источники в отрасли.

В январе-марте поставки из каспийского порта Актау в Баку (основной маршрут в обход России) составили 163,4 тыс. т. Это в шесть раз больше, чем за тот же период 2022 года (28,8 тыс. т).

Национальный морской перевозчик Казахстана «Казмортрансфлот» сообщил агентству, что в первом квартале 2023 года еще 104 тыс. т нефти было отправлено по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), к нему нефть перевозят по Каспийскому морю. Казахстан также поставляет в Китай более 80 тыс. т нефти в месяц.

Как отмечает Reuters, хотя экспорт казахстанской нефти по Каспийскому морю и через Кавказ относительно невелик, он резко вырос после того, как Россия начала военные действия на Украине. В прошлом году объем поставок по альтернативным маршрутам достиг 1,8 млн т. (36 тыс. баррелей в сутки), тогда как в 2021-м он составлял 638 тыс. т.

По данным «Коммерсанта», в 2023 году «Казмортрансфлот» закупит два нефтетанкера для поставок своей нефти на экспорт в обход России через Азербайджан, нарастив свой каспийский флот до пяти судов. В этом году «Казмунайгаз» запланировал отправить по БТД 1,5 млн т нефти с Тенгизского месторождения; в марте Казахстан отгрузил 20 тыс. т, в апреле они должны вырасти до 125 тыс. т. Источники газеты рассказали, что в правительстве Казахстана обсуждается вариант значительного увеличения поставок по нему до 20 млн т ежегодно.

Как отмечала газета, ранее 80% экспортных поставок нефти шло через Россию по двум трубопроводным маршрутам: трубе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) до порта Новороссийск и через трубопровод Атырау — Самара, после чего топливо следовало до Усть-Луги. Объем прокачки по первому пути в прошлом году составил 52,2 млн тонн, по второму — 8,4 млн тонн. В 2022 году поставки через КТК неоднократно приостанавливались из-за ремонта, и президен Касым-Жомарт Токаев поручил найти альтернативные маршруты.

Объем добычи нефти в 2022 году в Казахстане составил 84,2 млн т, экспорт достиг 64,3 млн т.