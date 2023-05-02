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Кремль оценил вклад «культурной пропаганды» Юдашкина за рубежом

Песков: трудно переоценить роль Юдашкина в пропаганде российской культуры за рубежом
Юдашкин внес неоценимый вклад в пропаганду российской культуры за рубежом, президент Владимир Путин соболезнует по поводу его кончины, сообщили в Кремле
Выход Валентина Юдашкина на подиум после показа на Парижской неделе моды, 2014 год
Выход Валентина Юдашкина на подиум после показа на Парижской неделе моды, 2014 год (Фото: Francois Durand / Getty Images)

Вклад модельера Валентина Юдашкина в пропаганду российской культуры за рубежом трудно переоценить, президент Владимир Путин глубоко соболезнует по поводу его кончины. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Поступили трагические новости о кончине Юдашкина. Президент глубоко соболезнует. Сейчас готовится телеграмма соболезнования семье», — отметил Песков.

Валентин Юдашкин за работой, 1986 г. Валентин Юдашкин с моделями, 1988 г. Валентин Юдашкин с одним из своих коммерческих директоров во время подбора обуви для демонстрации моделей одежды, 1992 г. Валентин Юдашкин с Аллой Пугачевой&nbsp;во время вечера, посвященного 10-летию Модного дома Валентина Юдашкина, 1998 г. Валентин Юдашкин во время показа в Государственном историческом музее в Москве, 2000 г. Валентин Юдашкин на открытии своей выставки &laquo;Тайны Houte Couture&raquo; в Государственном историческом музее, Москва, 2008 г. Министр обороны РФ Анатолий Сердюков, президент России Владимир Путин, Валентин Юдашкин и заместитель министра обороны РФ по тылу Владимир Исаков (справа налево на первом плане) во время осмотра новой формы для военнослужащих в здании Генштаба Минобороны, Москва, 2008 г. Валентин Юдашкин на подиуме после показа на Парижской неделе моды, 2014 г. Владимир Путин награждает Валентина Юдашкина орденом &quot;За заслуги перед Отечеством&quot; III степени, Москва, 2019 г. Валентин Юдашкин и Вячеслав Зайцев во время презентации книги В.Зайцева &quot;Провидение&quot;, Москва, 2021 г. Валентин Юдашкин во время показа своей новой коллекции на Московской неделе моды, 2022 г.

По его словам, Юдашкин внес большой вклад в развитие российского искусства — его роль трудно переоценить как у нас в стране, где он «распространял высокие нормы искусства, и по российским регионам, и в плане воспитания молодого поколения», так и «с точки зрения пропаганды нашей культуры за рубежом».

Валентин Юдашкин умер 2 мая на 60-м году жизни. В 2021 году модельер рассказывал, что с 2016-го борется с раком пищевода. «В начале был рак почки. Он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро, они распространились примерно за год», — говорил Юдашкин в интервью «АиФ».

Это уже вторая смерть известного российского модельера за последние несколько дней. 30 апреля на 86-м году жизниумер модельер Вячеслав Зайцев. У него была язва желудка, которая спровоцировала внутреннее кровотечение в желудочно-кишечном тракте, сообщили источники «Известий». Как пишет издание, модельер умер в реанимации через несколько часов после госпитализации. Путин также выразил соболезнования его близким.

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Юдашкин родился 14 октября 1963 года в подмосковном Одинцово, в 1986-м окончил Московский индустриальный техникум. В 1991 году модельер представил в Париже первую коллекцию из 150 моделей. В 1990-х он также создавал костюмы для олимпийской сборной России и для мужской и женской футбольных сборных страны.

В 2008-м Юдашкин участвовал в разработке образцов формы для российских военных. Эта форма привела к ряду скандалов. Как сообщали «Вести», в Кемеровской области тогда госпитализировали более 150 солдат. Южно-сибирский правозащитный центр заявлял, что военные получили переохлаждение из-за нового обмундирования. Впоследствии Минобороны решило отказаться от этой формы. Сам модельер позже заявил, что на самом деле не имел к ней отношения.

Юдашкин имеет звания заслуженного деятеля искусств и народного художника России. Был награжден орденами Почета и «За заслуги перед Отечеством» III степени.

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Теги
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Илья Пламенев Илья Пламенев
Валентин Юдашкин Дмитрий Песков пропаганда Россия культура модельер
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