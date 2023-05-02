Кремль оценил вклад «культурной пропаганды» Юдашкина за рубежом

Юдашкин внес неоценимый вклад в пропаганду российской культуры за рубежом, президент Владимир Путин соболезнует по поводу его кончины, сообщили в Кремле

Выход Валентина Юдашкина на подиум после показа на Парижской неделе моды, 2014 год (Фото: Francois Durand / Getty Images)

Вклад модельера Валентина Юдашкина в пропаганду российской культуры за рубежом трудно переоценить, президент Владимир Путин глубоко соболезнует по поводу его кончины. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Поступили трагические новости о кончине Юдашкина. Президент глубоко соболезнует. Сейчас готовится телеграмма соболезнования семье», — отметил Песков.

По его словам, Юдашкин внес большой вклад в развитие российского искусства — его роль трудно переоценить как у нас в стране, где он «распространял высокие нормы искусства, и по российским регионам, и в плане воспитания молодого поколения», так и «с точки зрения пропаганды нашей культуры за рубежом».

Валентин Юдашкин умер 2 мая на 60-м году жизни. В 2021 году модельер рассказывал, что с 2016-го борется с раком пищевода. «В начале был рак почки. Он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро, они распространились примерно за год», — говорил Юдашкин в интервью «АиФ».

Это уже вторая смерть известного российского модельера за последние несколько дней. 30 апреля на 86-м году жизниумер модельер Вячеслав Зайцев. У него была язва желудка, которая спровоцировала внутреннее кровотечение в желудочно-кишечном тракте, сообщили источники «Известий». Как пишет издание, модельер умер в реанимации через несколько часов после госпитализации. Путин также выразил соболезнования его близким.