Кремль оценил вклад «культурной пропаганды» Юдашкина за рубежом
Вклад модельера Валентина Юдашкина в пропаганду российской культуры за рубежом трудно переоценить, президент Владимир Путин глубоко соболезнует по поводу его кончины. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Поступили трагические новости о кончине Юдашкина. Президент глубоко соболезнует. Сейчас готовится телеграмма соболезнования семье», — отметил Песков.
По его словам, Юдашкин внес большой вклад в развитие российского искусства — его роль трудно переоценить как у нас в стране, где он «распространял высокие нормы искусства, и по российским регионам, и в плане воспитания молодого поколения», так и «с точки зрения пропаганды нашей культуры за рубежом».
Валентин Юдашкин умер 2 мая на 60-м году жизни. В 2021 году модельер рассказывал, что с 2016-го борется с раком пищевода. «В начале был рак почки. Он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро, они распространились примерно за год», — говорил Юдашкин в интервью «АиФ».
Это уже вторая смерть известного российского модельера за последние несколько дней. 30 апреля на 86-м году жизниумер модельер Вячеслав Зайцев. У него была язва желудка, которая спровоцировала внутреннее кровотечение в желудочно-кишечном тракте, сообщили источники «Известий». Как пишет издание, модельер умер в реанимации через несколько часов после госпитализации. Путин также выразил соболезнования его близким.
Юдашкин родился 14 октября 1963 года в подмосковном Одинцово, в 1986-м окончил Московский индустриальный техникум. В 1991 году модельер представил в Париже первую коллекцию из 150 моделей. В 1990-х он также создавал костюмы для олимпийской сборной России и для мужской и женской футбольных сборных страны.
В 2008-м Юдашкин участвовал в разработке образцов формы для российских военных. Эта форма привела к ряду скандалов. Как сообщали «Вести», в Кемеровской области тогда госпитализировали более 150 солдат. Южно-сибирский правозащитный центр заявлял, что военные получили переохлаждение из-за нового обмундирования. Впоследствии Минобороны решило отказаться от этой формы. Сам модельер позже заявил, что на самом деле не имел к ней отношения.
Юдашкин имеет звания заслуженного деятеля искусств и народного художника России. Был награжден орденами Почета и «За заслуги перед Отечеством» III степени.