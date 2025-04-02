Дума поддержала законопроект о новых основаниях для признания иноагентами

Статус иноагента смогут присваивать за содействие международным организациям, в которых Россия не участвует (например, МУС), и за вовлечение россиян в сбор военно-технической информации

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Госдума в первом чтении поддержала законопроект, согласно которому признавать иноагентами будут тех, кто содействует исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

То же самое касается и тех, кто будет способствовать реализации решений зарубежных госорганов, если они «направлены против безопасности» России.

«Такой же статус предлагается распространить на тех, кто вовлекает граждан в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против государства, в распространение сообщений и материалов и участие в их создании», — сказано в сообщении.

Проектом будут внесены изменения в ст. 4 федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

В Думе среди организаций, за содействие которым могут дать статус иноагента, назвали Международный уголовный суд (МУС), юрисдикцию которого Россия не признает. В 2023 году этот суд выдал ордер на арест президента Владимира Путина и уполномоченного по защите детей Марии Львовой-Беловой, в 2024 году — бывшего министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова из-за событий на Украине. Кремль называл решения МУС ничтожными с правовой точки зрения, так как его юрисдикция на Россию не распространена.

Приняты в первом чтении еще две законодательные инициативы. Первая разрешает проведение судебных процессов без участия подсудимого, если он уехал из страны, по делам о призывах к терроризму, экстремизму, массовым беспорядкам, распространению фейков об армии и ее дискредитации и т.д. (всего 20 составов преступлений).

Второй проект предполагает введение уголовного наказания за содействие международным организациям, в которых Россия не участвует, за призывы к санкциям и дискредитацию армии «по найму или за плату». В первом и третьем случаях будет грозить до семи лет лишения свободы, во втором — до пяти. Кроме того, во всех случаях предусмотрена конфискация имущества.