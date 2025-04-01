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Политика ,  
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В Госдуме предложат запретить иноагентам руководить госкорпорациями

Пискарев предложит запрет иноагентам входить в органы управления госкорпораций
Пискарев предложит запретить иноагентам входить в состав органов управления госкорпорациями. Он объясняет это тем, что организации выполняют стратегические планы России, в том числе в рамках военной операции на Украине
Василий Пискарев
Василий Пискарев (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия») заявил, что в ближайшее время внесет в нижнюю палату российского парламента проект с поправкой, которая запрещает иноагентам входить в органы управления государственных корпораций.

«Госкорпорации выполняют стратегические планы Российской Федерации, в том числе по обеспечению целей специальной военной операции, и участие в управлении данными структурами лиц, находящихся под иностранным влиянием и отстаивающих интересы недружественных государств, представляет угрозу для безопасности и не отвечает национальным интересам нашей страны», — написал он в телеграм-канале.

Пискарев пояснил, что речь идет о госкорпорациях, связанных с космической деятельностью («Роскосмос»), развитием атомной энергетики («Росатом»), разработкой, производством и экспортом высокотехнологичной промышленной продукции («Ростех»), развитием и модернизацией экономики («ВЭБ. РФ») и прочих.

Иноагенты в России: кто это, понятие, реестр и последствия статуса
База знаний
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Иноагентами в России с конца 2022 года признают людей и организации, «получившие поддержку и (или) находящиеся под иностранным влиянием в иных формах». Внесенные в соответствующий реестр должны маркировать распространяемые ими материалы специальной плашкой. СМИ также при упоминании таких материалов должны отметить их статус.

Получившие статус иноагента лица не могут в том числе избираться на выборах и работать в органах публичной власти, получать финансовую поддержку от государства, участвовать в комиссиях при органах власти, служить по контракту в армии, участвовать в государственной или общественной экологической экспертизе.

В этом году также подготовлена инициатива о полном запрете для иноагентов вести просветительскую работу, в том числе проводить любые семинары, лекции или мастер-классы. Сейчас иноагентам запрещено обучать несовершеннолетних и преподавать в государственных и муниципальных учебных заведениях, а также создавать любой контент для детей.

Кроме того, с 1 марта действует норма, обязывающая иноагентов хранить доходы, полученные в России, на специальном рублевом счете. Воспользоваться этими средствами можно будет только после снятия статуса иноагента. Опрошенные РБК юристы называли эту меру неконституционной.

В реестре иноагентов к 28 марта числится 964 лица.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Василий Пискарев Госдума иноагент госкорпорации
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