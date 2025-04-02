Путин затребовал доклад о борьбе с телефонными и интернет-мошенниками
Правительство России вместе с Центробанком и правоохранительными органами подготовят доклад с предложениями по борьбе с телефонными интернет-мошенниками. Поручение президент России Владимир Путин дал по итогам совещания с кабмином в начале марта.
В подготовке доклада также примут участие сотрудники Следственного комитета, МВД и ФСБ. Предложения необходимо подготовить к 15 июля.
Ведомствам поручили представить предложения по созданию единого механизма межведомственной координации в сфере борьбы с телефонным мошенничеством и интернет-мошенничеством.
Кроме того, стороны изучат «вопрос об образовании постоянно действующей структуры» для борьбы с мошенничеством, говорится в документе.
Кроме того, правительству и ЦБ поручили до 1 июня разработать единый подход для противодействия аферистам. В частности, президент предложил:
- блокировать сомнительные телефонные вызовы с согласия граждан;
- обязать банки возвращать клиентам деньги в том случае, если они похищены через вредоносное ПО;
- предусмотреть возмещение гражданам украденных средств кредитными организациями и операторами связи, которые не противодействуют мошенникам;
- запретить госорганам, банкам и операторам связи общаться с гражданами через иностранные мессенджеры.
Также Путин предложил включить в общеобразовательные программы курсы по финансовой грамотности.
1 апреля президент подписал закон, направленный на защиту россиян от кибермошенничества — он предусматривает ряд мер, направленных на защиту денежных средств граждан. В частности, в России внедрят механизм обмена данными в режиме реального времени между государственными структурами, банковскими учреждениями и операторами мобильной связи.
В январе заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что в 2024 году мошенники похитили у россиян 250–300 млрд руб. Одной из самых больших сумм, переведенных мошенникам, МВД называло перевод в 180 млн руб.
Кузнецов отметил, что в стране идет работа над созданием единой национальной антифрод-платформы, которая позволит оперативно блокировать фишинговые сайты, номера телефонов и счета мошенников, а также подозрительные транзакции.
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