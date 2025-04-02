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Как защититься от мошенников ,  
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Путин затребовал доклад о борьбе с телефонными и интернет-мошенниками

Сюжет
Как защититься от мошенников
В подготовке документа будут участвовать правительство, ЦБ, Следственный комитет, ФСБ и полиция. Президент также предложил ряд мер для противодействия мошенникам
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters)

Правительство России вместе с Центробанком и правоохранительными органами подготовят доклад с предложениями по борьбе с телефонными интернет-мошенниками. Поручение президент России Владимир Путин дал по итогам совещания с кабмином в начале марта.

В подготовке доклада также примут участие сотрудники Следственного комитета, МВД и ФСБ. Предложения необходимо подготовить к 15 июля.

Ведомствам поручили представить предложения по созданию единого механизма межведомственной координации в сфере борьбы с телефонным мошенничеством и интернет-мошенничеством.

Кроме того, стороны изучат «вопрос об образовании постоянно действующей структуры» для борьбы с мошенничеством, говорится в документе.

Кроме того, правительству и ЦБ поручили до 1 июня разработать единый подход для противодействия аферистам. В частности, президент предложил:

  • блокировать сомнительные телефонные вызовы с согласия граждан;
  • обязать банки возвращать клиентам деньги в том случае, если они похищены через вредоносное ПО;
  • предусмотреть возмещение гражданам украденных средств кредитными организациями и операторами связи, которые не противодействуют мошенникам;
  • запретить госорганам, банкам и операторам связи общаться с гражданами через иностранные мессенджеры.

Также Путин предложил включить в общеобразовательные программы курсы по финансовой грамотности.

1 апреля президент подписал закон, направленный на защиту россиян от кибермошенничества — он предусматривает ряд мер, направленных на защиту денежных средств граждан. В частности, в России внедрят механизм обмена данными в режиме реального времени между государственными структурами, банковскими учреждениями и операторами мобильной связи.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В январе заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что в 2024 году мошенники похитили у россиян 250–300 млрд руб. Одной из самых больших сумм, переведенных мошенникам, МВД называло перевод в 180 млн руб.

Кузнецов отметил, что в стране идет работа над созданием единой национальной антифрод-платформы, которая позволит оперативно блокировать фишинговые сайты, номера телефонов и счета мошенников, а также подозрительные транзакции.

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Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
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