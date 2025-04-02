Россия и Украина договорились о новом обмене посылками для пленных

Татьяна Москалькова (Фото: Семен Лиходеев / ТАСС)

Москва и Киев в апреле обменяются посылками для военнопленных, заявила омбудсмен Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

Каждая из сторон передаст до 1,5 тыс. бандеролей, уточнила Москалькова. По ее словам, посылки пленных уже собраны.

«Третий раз мы будем проводить акцию направления посылок с письмами из дома, детскими рисунками, вещами. <...> В этом месяце начинается вручение. По 1,5 тыс. с каждой стороны», — цитирует агентство Москалькову.

По словам омбудсмена, акцию проводят для того, чтобы российские военнопленные на Украине «ощущали связь с Родиной и были уверены, что их поддерживают».