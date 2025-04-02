 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Россия и Украина договорились о новом обмене посылками для пленных

Сюжет
Военная операция на Украине
Татьяна Москалькова&nbsp;
Татьяна Москалькова  (Фото: Семен Лиходеев / ТАСС)

Москва и Киев в апреле обменяются посылками для военнопленных, заявила омбудсмен Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

Каждая из сторон передаст до 1,5 тыс. бандеролей, уточнила Москалькова. По ее словам, посылки пленных уже собраны.

«Третий раз мы будем проводить акцию направления посылок с письмами из дома, детскими рисунками, вещами. <...> В этом месяце начинается вручение. По 1,5 тыс. с каждой стороны», — цитирует агентство Москалькову.

По словам омбудсмена, акцию проводят для того, чтобы российские военнопленные на Украине «ощущали связь с Родиной и были уверены, что их поддерживают».

Читайте РБК в Telegram.

Путин обсудил договоренности России и Украины о прекращении огня

Марин Ле Пен вынесли приговор по делу о хищении средств Европарламента

В правительстве одобрили законопроект о новом основании для признания иноагентом

Франция сменила посла в России

Умер зампредседателя Конституционного суда Сергей Маврин

Вырастет ли спрос на жилье в связи со снижением ставок по ипотеке

Сколько новых миллиардеров появилось в России

В стрелковом клубе погиб депутат

Путин отдал фамильные монеты времен СССР на создание памятника

Путину доложили о несоблюдении Украиной моратория на удары по энергообъектам

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Военная операция на Украине Татьяна Москалькова военнопленные
Материалы по теме
Омбудсмен показала видео встречи освобожденных пленных на границе
Политика
Россия передала Украине 22 тяжелораненых военнопленных
Политика
Россия и Украина обменяли пленных по формуле «175 на 175»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 2 апреля
EUR ЦБ: 91,96 (-0,46) Инвестиции, 01 апр, 23:03 Курс доллара на 2 апреля
USD ЦБ: 84,87 (-0,63) Инвестиции, 01 апр, 23:03
«Экспоненциальный рост». Почему золото продолжит дорожатьPro, 11:32
В Польше заявили о готовности 30 стран поддерживать мир на УкраинеПолитика, 11:30
В Роскачестве рассказали, что нельзя делать с найденной банковской картойОбщество, 11:17
В Минфине спрогнозировали 10-12 IPO и SPO в 2025 годуИнвестиции, 11:15
Путин создал новую службу по вопросам гражданства и мигрантовПолитика, 11:12
Россия и Украина договорились о новом обмене посылками для пленныхПолитика, 11:10
В Польше раскрыли число стран, готовых «поддерживать мир» на УкраинеПолитика, 10:56
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Поколение Альфа меняет рынок: как брендам подготовиться к новой волнеPro, 10:56
Генпрокурор заявил об «упущениях» в работе полиции из-за мигрантовОбщество, 10:55
Генпрокурор предложил ввести лимиты на выпуск банковских картБизнес, 10:42
Девушку по делу экс-директора ЧЭМК о педофилии не отправили в тюрьмуОбщество, 10:42
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 10:38
Суд закрыл дело о споре владельцев «Ароматного мира»Вино, 10:37
Генпрокуратура проведет проверку танкерного флота РоссииПолитика, 10:33