Россия и Украина договорились о новом обмене посылками для пленных
Москва и Киев в апреле обменяются посылками для военнопленных, заявила омбудсмен Татьяна Москалькова, передает ТАСС.
Каждая из сторон передаст до 1,5 тыс. бандеролей, уточнила Москалькова. По ее словам, посылки пленных уже собраны.
«Третий раз мы будем проводить акцию направления посылок с письмами из дома, детскими рисунками, вещами. <...> В этом месяце начинается вручение. По 1,5 тыс. с каждой стороны», — цитирует агентство Москалькову.
По словам омбудсмена, акцию проводят для того, чтобы российские военнопленные на Украине «ощущали связь с Родиной и были уверены, что их поддерживают».
Читайте РБК в Telegram.
Путин обсудил договоренности России и Украины о прекращении огня
Марин Ле Пен вынесли приговор по делу о хищении средств Европарламента
В правительстве одобрили законопроект о новом основании для признания иноагентом
Франция сменила посла в России
Умер зампредседателя Конституционного суда Сергей Маврин
Вырастет ли спрос на жилье в связи со снижением ставок по ипотеке
Сколько новых миллиардеров появилось в России
В стрелковом клубе погиб депутат
Путин отдал фамильные монеты времен СССР на создание памятника
Путину доложили о несоблюдении Украиной моратория на удары по энергообъектам
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов