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Армия Китая опубликовала видео с имитацией ударов по Тайваню

НОАК начала учения «Гром в проливе — 2025А», на которых отрабатываются окружение Тайваня и удары по критически важным объектам. Тайбэй сообщал о приближении к острову 76 самолетов и 15 кораблей Китая

Армия Китая опубликовала видео с имитацией ударов по Тайваню
Video

Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) опубликовала видео с военных учений, на которых войска окружают Тайвань и наносят удары по критически важным объектам, передает CCTV.

Военные учения «Гром в проливе — 2025А» в центральной и южной акваториях Тайваньского пролива начались 2 апреля. Как уточняет Sohu, несколько истребителей-бомбардировщиков НОАК отработали сценарий «создания ударных позиций». По словам представителя Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И, учения направлены на проверку возможностей войск «в области регионального контроля, совместной блокады и нанесения точных ударов».

Министерство обороны Тайваня утром сообщало о приближении к острову 76 самолетов и 15 кораблей НОАК. По данным ведомства, 37 самолетов вошли в северную, центральную, Юго-западную и восточную зоны ПВО Тайваня.

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«Гром в проливе — 2025А» стал частью совместных учений армии, флота и ракетных войск Китая близ Тайваня, которые стартовали 1 апреля. Ши И назвал действия Пекина законными и необходимыми для защиты национального суверенитета.

Тайвань и материковый Китай разделились в 1949 году во время гражданской войны. Китайское правительство придерживается принципа «одного Китая», считает правительство на Тайване сепаратистским, а сам остров — своей провинцией. Сейчас независимость Тайваня признают лишь Ватикан и 11 государств.

Тайвань считает 2027-й годом возможного вторжения Китая, писал Bloomberg со ссылкой на анонс законодателей военных учений, направленных на отработку ответных мер. The Wall Street Journal называла изоляцию одним из самых серьезных вызовов для острова, который вынудит его сдаться Пекину.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Китай Тайвань военные учения Народно-освободительная армия истребители
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