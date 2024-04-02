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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Нетаньяху назвал непреднамеренным убийство гуманитарных работников в Газе

Премьер Израиля Нетаньяху извинился за убийство гуманитарных работников в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израильский премьер назвал авиаудар ЦАХАЛ по конвою американской гуманитарной организации World Central Kitchen «непреднамеренным». В результате атаки погибли граждане США, Великобритании, Австралии и Польши
Фото: Ahmed Zakot / Reuters
Фото: Ahmed Zakot / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал ответственность своих вооруженных сил за авиаудар по гуманитарному конвою организации World Central Kitchen в секторе Газа. Политик назвал действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) «непреднамеренными».

«Такое случается во время войны. Мы тщательно расследуем этот инцидент, находимся в контакте с правительствами (стран, чьи граждане погибли. — РБК) и сделаем все, чтобы подобное больше не повторилось», — заявил он в видеообращении, опубликованном в соцсети X.

2 апреля стало известно, что гуманитарный конвой организации World Central Kitchen (WCK), базирующейся в Вашингтоне, попал под израильский авиаудар по сектору Газа. Погибли семь человек, среди которых были граждане Австралии, Польши, Великобритании, Палестины, а также сотрудник с двойным гражданством США и Канады. Организация объявила о приостановке своей деятельности в регионе.

Гуманитарщики передвигались на двух бронированных и одном небронированном автомобиле, на которые были нанесены логотипы организации. Перед этим они разгрузили партию более чем в 100 т продовольствия на складе в городе Дейр-эль-Балах в центральной части эксклава. Все свои передвижения сотрудники WCK координировали с представителями ЦАХАЛ, заверили в организации.

Свою озабоченность в связи с трагическим происшествием выразили правительства Австралии и Великобритании.

При ударе Израиля погибли гуманитарные работники из США и Британии
Политика
Фото:Ahmed Zakot / Reuters

Это не первый случай гибели сотрудников гуманитарных организаций в секторе Газа. В своем последнем докладе от 29 марта Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН сообщило, что с начала боевых действий в секторе Газа погибли 174 сотрудника международной организации, в основном из Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). В эту сводку не включены сотрудники других гуманитарных организаций, работающих в секторе Газа, а о гибели своей сотрудницы в начале марта сообщили «Врачи без границ».

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Международные организации предупреждают о риске скорого массового голода в палестинском эксклаве. Согласно докладу Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (ИКФ) ООН, все население сектора Газа (2,3 млн человек) страдает от острой нехватки продовольствия, причем около половины (1,1 млн) столкнулись с «катастрофическим» отсутствием продовольствия. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 19 марта о голодании всего населения сектора Газа.

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Израиль Палестина сектор Газа США гуманитарный конвой Биньямин Нетаньяху палестино-израильский конфликт
Нетаньяху Биньямин фото

Нетаньяху Биньямин

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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