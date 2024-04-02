Несколько жителей Елабуги пострадали в результате атаки дрона

Несколько жителей Елабуги пострадали в результате атаки дрона

В результате атаки беспилотника на предприятие в Елабуге в Татарстане несколько человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба главы республики Рустама Минниханова.

«В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь», — говорится в сообщении.

По данным оперативных служб республик, при атаке пострадали взрослый и двое детей.

Об ударе БПЛА также сообщила пресс-служба Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга», которая находится в Елабужском районе. По данным пресс-службы, ранения получили два человека.

«Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. Два человека ранено», — говорится в сообщении.

Беспилотные летательные аппараты впервые атаковали предприятия на территории республики. Атаки дронов зафиксировали в Елабуге и Нижнекамске. Технологический процесс работы на предприятиях не нарушен, серьезных разрушений не зафиксировали.

Службы в Татарстане перевели в режим повышенной готовности.