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Военная операция на Украине ,  
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Несколько жителей Елабуги пострадали в результате атаки дрона

Несколько жителей Елабуги пострадали в результате атаки дрона
Сюжет
Военная операция на Украине

В результате атаки беспилотника на предприятие в Елабуге в Татарстане несколько человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба главы республики Рустама Минниханова.

«В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь», — говорится в сообщении.

По данным оперативных служб республик, при атаке пострадали взрослый и двое детей.

Об ударе БПЛА также сообщила пресс-служба Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга», которая находится в Елабужском районе. По данным пресс-службы, ранения получили два человека.

«Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. Два человека ранено», — говорится в сообщении.

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Беспилотные летательные аппараты впервые атаковали предприятия на территории республики. Атаки дронов зафиксировали в Елабуге и Нижнекамске. Технологический процесс работы на предприятиях не нарушен, серьезных разрушений не зафиксировали.

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