Несколько жителей Елабуги пострадали в результате атаки дрона
В результате атаки беспилотника на предприятие в Елабуге в Татарстане несколько человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба главы республики Рустама Минниханова.
«В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь», — говорится в сообщении.
По данным оперативных служб республик, при атаке пострадали взрослый и двое детей.
Об ударе БПЛА также сообщила пресс-служба Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга», которая находится в Елабужском районе. По данным пресс-службы, ранения получили два человека.
«Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. Два человека ранено», — говорится в сообщении.
Беспилотные летательные аппараты впервые атаковали предприятия на территории республики. Атаки дронов зафиксировали в Елабуге и Нижнекамске. Технологический процесс работы на предприятиях не нарушен, серьезных разрушений не зафиксировали.
Службы в Татарстане перевели в режим повышенной готовности.
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