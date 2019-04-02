МИД Колумбии ответил на предостережение Совета Федерации о Венесуэле

Совфед России направил Колумбии предупреждение, в котором говорилось, что применение зарубежными странами военной силы в поддержку оппозиции в Венесуэле будет считать агрессией. В Боготе отвергли обвинения в таких попытках

Карлос Трухильо (Фото: Luisa Gonzalez / Reuters)

МИД Колумбии отреагировал на предостережение, которое в адрес властей страны направил российский Совет Федерации. Заявление, в котором излагалась позиция страны, зачитал глава ведомства Карлос Трухильо. Видео размещено в Twitter колумбийского МИДа.

«Колумбия повторяет, что процесс перехода к демократии должен проводиться венесуэльцами самостоятельно, в рамках Конституции и международного права. Он должен поддерживаться политическими и дипломатическими мерами, без применения силы», — заявил Трухильо.

Послание российского Совета Федерации было передано в Боготу 28 марта. Российский посол Сергей Кошкин направил его в колумбийский парламент. В письме говорилось, что незаконное применение силы против Венесуэлы другими государствами в интересах оппозиции будет воспринято как акт агрессии против суверенного государства.

В феврале Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Колумбией. Этому предшествовал ряд столкновений на границе двух государств между сторонниками оппозиции, сторонниками правящего президента Николаса Мадуро и венесуэльскими военными. «Наше терпение исчерпано, мы не можем больше мириться с тем, что территория Колумбии используется для нападений на Венесуэлу. По этой причине я решил разорвать все политические и дипломатические отношения с фашистским правительством Колумбии», — объявил Мадуро на митинге.