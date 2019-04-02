Тимошенко незачем передавать кому-то своих избирателей, уверен украинский политолог Константин Бондаренко, приоритетными для нее остаются выборы в парламент осенью этого года. «Ее задача получить реванш на парламентских выборах, а поддержка одного из кандидатов может снизить популярность «Батькивщины», — сказал он РБК. Кроме того, сами кандидаты не могут предложить Тимошенко что-то взамен ее поддержки, отмечает Бондаренко: она уже дважды была премьер-министром и на пост ниже в новом правительстве она бы не согласилась (главу правительства выдвигает партия или коалиция в Верховной Раде). «Поэтому отправлять своих политтехнологов в штаб Зеленского или Порошенко или передавать оргструктуры на местах она не станет», — добавляет он.

Кто еще из участников определился с выбором

Во вторник со стратегией на второй тур определилась партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», поддержавшая на выборах Юрия Бойко (у него четвертый результат — 11,68%). Глава политсовета партии Виктор Медведчук (глава администрации при президенте Леониде Кучме и кум президента России Владимира Путина) объявил в эфире российского Первого канала, что партия не будет поддерживать во втором туре ни Порошенко, ни Зеленского. «Наша идеология, наши принципы не совпадают с теми, которые проповедуют и господин Зеленский, и господин Порошенко, который пытался пять лет якобы реформировать страну и довел ее до такого состояния», — сказал политик (цитата по «РИА Новости»).

Бойко и Медведчук во время кампании приезжали в Москву, он встречался с премьер-министром Дмитрием Медведевым для обсуждения возможности сохранения транзита российского газа через Украину. В предвыборной программе Бойко значилась возможность прямых переговоров представителей Украины с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, на таком формате настаивает Кремль. Порошенко возможность таких переговоров исключает. Зеленский в ходе предвыборной кампании говорил о намерении восстановить территориальную целостность Украины и получить компенсацию от России. Говоря о переговорах с Россией, он указывал, что они возможны, но должны идти при свидетелях, например, со стороны Евросоюза. Говоря о правах жителей сейчас не контролируемых Украиной территорий, Зеленский говорил о необходимости выплаты всем им украинских пенсий.

Еще раньше об отказе поддержать кого-либо из участников второго тура объявил экс-министр обороны Анатолий Гриценко, у которого пятый результат — 6,82% голосов. «Я не хочу еще пять лет обмана и мародерства, поэтому ни при каких условиях не поддержу Порошенко. Я его хорошо знаю. Не могу призывать голосовать и за [Владимира] Зеленского, потому что его не знаю», — объяснил он решение в Facebook.

​Как это скажется на позициях фаворитов

В совокупности Тимошенко, Бойко и Гриценко получили 5,9 млн голосов избирателей. Тимошенко одержала победу в Ивано-Франковской области, второй результат там получил Порошенко, Зеленский — третий. Юрий Бойко получил первое место в Донецкой и Луганской областях, второе место в обеих областях у Зеленского.

Объединение сил с Тимошенко или другими выбывшими кандидатами стало бы ошибкой для Зеленского, и он вряд ли на это пойдет, считает внештатный эксперт Российско-евразийской программы Фонда Карнеги за международный мир Балаш Ярабик. «Любое соглашение с политиками старой формации скорее снизит его шансы победить во втором туре, чем повысит их», — объяснил эксперт РБК.

Избиратели Гриценко отойдут к действующему президенту, как и избиратели экс-главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко (шестое место — 6% голосов), а электорат Бойко, скорее всего, перейдет к Зеленскому, так как он лидирует в тех регионах, где популярен сам Бойко, сказала директор фонда Демократические инициатива Ирина Бекешкина украинскому журналу «Новое время».

Тимошенко делит избирателя с Порошенко, отмечает Константин Бондаренко. «В целом​ ее электорат настроен оппозиционно и к Порошенко, и к условным выразителям интересов востока Украины. Но если Порошенко за оставшееся время удастся представить Зеленского как «агента Кремля», то часть электората перейдет к нему», — говорит политолог.