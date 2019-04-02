Половина россиян не увидели нужды в объединении России и Белоруссии

Половина россиян не увидели нужды в объединении России и Белоруссии

Такого мнения придерживаются 48% опрошенных. Еще 51% не знают о подписанном 20 лет назад договоре о Союзном государстве

Фото: Наталия Федосенко/ ТАСС

Объединение России и Белоруссии не считают необходимым 48% россиян, пишет газета «Известия» со ссылкой на опрос ВЦИОМа.

При этом 18% допустили объединение на равноправной основе, а 17% — только в случае вхождение Белоруссии в состав России. 30% респондентов оценили отношения между странами как нормальные и спокойные, 22% сочли их дружественными.

Добрососедскими связи двух стран назвали 15% опрошенных. Столько же заявили, что в отношениях между Москвой и Минском чувствуется некоторая прохлада, 9% увидели в них напряжение, а 1% — враждебность.

Большинство респондентов (51%) заявили, что за последний год отношения двух стран не изменились, 14% отметили улучшение, а 22% считают, что ситуация ухудшилась.