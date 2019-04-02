Наблюдатели из Европы не увидели прогресс в украинских выборах

Нарушения на украинских выборах не повлияли на результат, однако по сравнению с голосованием 2014 года ситуация ухудшилась, считает глава миссии европейских наблюдателей

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Златко Вуйович, глава миссии наблюдателей из европейской организации ENEMO в эфире телеканала ICTV заявил, что зафиксированные в ходе первого тура президентских выборов нарушения не были настолько серьезными, чтобы повлиять на итоговый результат. Однако при этом он отметил, что по сравнению с прошлой президентской кампанией в 2014 году есть определенные ухудшения.

В частности, недовольство наблюдателей вызвала избирательная кампания. По словам Вуйовича, не все кандидаты получили одинаковый доступ к средствам массовой информации. В прессе публиковалось большое количество недостоверных данных, а представители оппозиции подвергались нападкам.

Проблемы были и при подсчете голосов, однако они не были системными, считает Вуйович.

Ранее президент Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) Илкка Канерва заявил, что выборы президента Украины были конкурентными, а избиратели могли свободно выразить свою волю. «Все будет определяться во втором туре. Надеюсь, что это вдохновит украинцев продолжить демократическое развитие в мире и безопасности с европейскими ценностями», — отметил он.