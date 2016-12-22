В Турции по делу об убийстве посла Карлова арестован организатор выставки

Суд в Анкаре арестовал Мустафу Тимура Озкана — организатора выставки, на которой полицейский Мевлют Мерт Алтынташ смертельно ранил российского посла в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщает Daily Sabah.
«Мустафа Тимур Озкан был арестован из-за «преднамеренной попытки» участвовать в убийстве [посла Карлова]», — сказано в сообщении.
Кроме этого, по данным издания, следователям удалось получить всю информацию с телефона Алтынташа в рамках совместного с Россией расследования убийства Карлова.
В конце ноябре в Турции в связи с расследованием дела об убийстве Андрея Карлова арестовали экс-продюсера местного телеканала TRT, сообщала газета Sabah. По данным издания, сотрудника телеканала арестовали по обвинению в «преднамеренном убийстве», его имя не раскрывается.
Российский дипломат Андрей Карлов был убит в декабре 2016 года. Это произошло на церемонии открытия фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Центре современного искусства в Анкаре. Алтынаш выстрелил в посла три раза, злоумышленник был ликвидирован на месте происшествия работниками местных спецподразделений.