Фон дер Ляйен призвала превратить Украину в «стального дикобраза»
Украину следует поставить в «положение силы», чтобы у нее были средства для укрепления и защиты — не только в военном, но и в экономическом плане, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен журналистам после саммита союзников Киева в Лондоне. Текст ее заявления опубликован на сайте ЕК.
По словам фон дер Ляйен, на встрече была «очень хорошая и откровенная дискуссия», там обсудили «все, что касается мира через силу», а также гарантии безопасности, которые «имеют первостепенной значение для Украины».
«Нам нужны всеобъемлющие гарантии безопасности. Это включает в себя то, что мы должны поставить Украину в положение силы, чтобы у нее были средства для укрепления и защиты — от экономического выживания до военной стойкости. По сути, это превращает Украину в стального дикобраза, который не переваривается потенциальными захватчиками», — сказала она.
Поэтому основное внимание уделяется не только военным поставкам, но и, в частности, обеспечению безопасности энергетической системы и «обеспечению того, чтобы со временем эта страна стала сильной и жизнеспособной».
Также фон дер Ляйен призвала «срочно перевооружить Европу», объявив, что 6 марта представит «всеобъемлющий план». Летом она обещала превратить ЕС в военный союз, укрепив оборонную промышленность блока.
Экстренный саммит в Лондоне созвал британский премьер Кир Стармер после провальной встречи украинского президента Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Вашингтоне 28 февраля. Тогда Трамп обвинил Зеленского в том, что он не готов к мирным переговорам с Россией, а Вэнс — в неблагодарности за помощь Вашингтона. После перепалки украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, ожидавшееся подписание ресурсной сделки между Украиной и США не состоялось.
В саммите в Лондоне приняли участие в том числе Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министры Польши Дональд Туск, Италии Джорджа Мелони, Дании Метте Фредриксен, Канады Джастин Трюдо и другие.
Москва осуждает помощь Киеву и заявляет, что это не изменит исхода конфликта, а лишь затягивает его.
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