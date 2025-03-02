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Военная операция на Украине ,  
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Фон дер Ляйен призвала превратить Украину в «стального дикобраза»

Сюжет
Военная операция на Украине
Фон дер Ляйен призвала обеспечить Украину средствами для защиты и укрепления не только в военном, но и экономическом плане. Она также призвала «срочно перевооружить Европу», пообещав представить план 6 марта
Фото: Eric Lalmand / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Eric Lalmand / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украину следует поставить в «положение силы», чтобы у нее были средства для укрепления и защиты — не только в военном, но и в экономическом плане, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен журналистам после саммита союзников Киева в Лондоне. Текст ее заявления опубликован на сайте ЕК.

По словам фон дер Ляйен, на встрече была «очень хорошая и откровенная дискуссия», там обсудили «все, что касается мира через силу», а также гарантии безопасности, которые «имеют первостепенной значение для Украины».

«Нам нужны всеобъемлющие гарантии безопасности. Это включает в себя то, что мы должны поставить Украину в положение силы, чтобы у нее были средства для укрепления и защиты — от экономического выживания до военной стойкости. По сути, это превращает Украину в стального дикобраза, который не переваривается потенциальными захватчиками», — сказала она.

Поэтому основное внимание уделяется не только военным поставкам, но и, в частности, обеспечению безопасности энергетической системы и «обеспечению того, чтобы со временем эта страна стала сильной и жизнеспособной».

Также фон дер Ляйен призвала «срочно перевооружить Европу», объявив, что 6 марта представит «всеобъемлющий план». Летом она обещала превратить ЕС в военный союз, укрепив оборонную промышленность блока.

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Кир Стармер и Владимир Зеленский

Экстренный саммит в Лондоне созвал британский премьер Кир Стармер после провальной встречи украинского президента Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Вашингтоне 28 февраля. Тогда Трамп обвинил Зеленского в том, что он не готов к мирным переговорам с Россией, а Вэнс — в неблагодарности за помощь Вашингтона. После перепалки украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, ожидавшееся подписание ресурсной сделки между Украиной и США не состоялось.

В саммите в Лондоне приняли участие в том числе Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министры Польши Дональд Туск, Италии Джорджа Мелони, Дании Метте Фредриксен, Канады Джастин Трюдо и другие.

Москва осуждает помощь Киеву и заявляет, что это не изменит исхода конфликта, а лишь затягивает его.

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Урсула фон дер Ляйен защита помощь перевооружение
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Урсула фон дер Ляйен

политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
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