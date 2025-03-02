 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Британия и Франция предложат Трампу свой план по Украине

Кир Стармер: Британия и Франция предложат президенту США свой план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Запад после конфликта Зеленского с Трампом «сделал шаг в правильном направлении», договорившись составить альтернативный план, который покажут США, рассказал британский премьер. Он раскрыл, на чем будет основываться план
Кир Стармер
Кир Стармер (Фото: Temilade Adelaja / Reuters)

Великобритания вместе с Францией «и, возможно, еще одной или двумя странами» составят вместе с Украиной план прекращения боевых действий, после чего покажут результат Соединенным Штатам. Об этом заявил британский премьер Кир Стармер, передает Sky News.

«Я думаю, мы сделали шаг в правильном направлении», — считает Стармер.

Политик признал, что испытал дискомфорт из-за перепалки между американским и украинским президентами в Овальном кабинете. По его мнению, Европа могла отреагировать по-разному, например, возмущаться.

«Другой вариант — сделать то, что сделал я, а именно засучить рукава, снять телефонную трубку, поговорить с президентом Трампом, поговорить с президентом Зеленским, затем пригласить президента Зеленского на вчерашнюю обширную встречу, теплый прием, а затем снова позвонить президенту Макрону и президенту Трампу после этого. Потому что моя реакция была такой: мы должны преодолеть это», — рассказал Стармер.

Немецкий президент удивился необходимости «защищать Украину от США»
Политика
Франк-Вальтер Штайнмайер

Британский премьер объяснил, что для прочного мира необходимо обеспечить Украине сильную переговорную позицию, обсудить «европейский элемент гарантий безопасности» и заручиться поддержкой США. «Это и есть пакет, все три части должны быть на месте, и именно над этим я усердно работаю, чтобы свести воедино», — сказал Стармер.

Премьер призвал найти способ сотрудничества на фоне «трех лет кровавого конфликта», после которого необходимо достичь прочного мира. Стармер уверен, что Трамп «действительно хочет прочного мира».

Перепалка между Трампом, Зеленским и американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом произошла 28 февраля. Украинский лидер прибыл в Белый дом для подписания соглашения о сотрудничестве с США по разработке залежей полезных ископаемых, но до закрытой части переговоров политики обменялись резкими фразами. Трамп и Вэнс повышали голос, обвиняли Зеленского в неуважении к США.

«Вы либо заключите сделку, либо мы уходим. И если мы уйдем, вы будете сражаться. Не думаю, что это будет красиво, но вы будете сражаться. Но у вас нет козырей. Но как только мы подпишем эту сделку, вы окажетесь в гораздо лучшем положении. Но вы ведете себя совсем неблагодарно, и это нехорошо. Честно говоря, это нехорошо», — сказал в заключение Трамп, обращаясь к Зеленскому.

Подписание сделки было сорвано. США потребовали извинений.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп выгнал Зеленского из Белого дома

Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины

Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса

Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США

Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж

Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ

Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского

В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий

Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов

В деле «Домодедово» появились документы финразведки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Великобритания Франция Кир Стармер Украина
Кир Стармер фото

Кир Стармер

политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Экс-стратег Трампа посчитал действия Зеленского политическим сэппуку
Политика
WSJ узнала о гордости Трампа за Вэнса после перепалки с Зеленским
Политика
Экс-главком предупредил о конце НАТО из-за Трампа и Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 91,57 (-0,47) Инвестиции, 01 мар, 10:20 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 88,26 (+0,56) Инвестиции, 01 мар, 10:20
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 15:20
Маск заявил, что Зеленский вместо мира выбрал потерю человеческих жизнейПолитика, 15:20
Вэнс на курорте в США столкнулся с проукраинскими активистамиПолитика, 15:13
WP узнала об ожидании в Европе вывода 20 тыс. американских военныхПолитика, 15:11
Стармер назвал три пункта для достижения прочного мира на УкраинеПолитика, 15:04
Как IT-решение Logistick помогает вести бизнес с другими странамиОтрасли, 14:50
Потерявший шансы на плей-офф клуб КХЛ временно остался без тренераСпорт, 14:49
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Плющенко заявил о срыве дуэли с Ягудиным на «Русском вызове»Спорт, 14:42
В Белом доме заявили, что Трамп съел приготовленный для Зеленского обедПолитика, 14:41
Как технологии умного дома выходят на новый виток развитияТренды, 14:34
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 14:33
Британия и Франция предложат Трампу свой план по УкраинеПолитика, 14:27
Финляндия освободила танкер с российскими нефтепродуктамиБизнес, 14:06
Лавров назвал Рубио и Уолтца «абсолютно вменяемыми людьми»Политика, 13:56