Британия и Франция предложат Трампу свой план по Украине

Запад после конфликта Зеленского с Трампом «сделал шаг в правильном направлении», договорившись составить альтернативный план, который покажут США, рассказал британский премьер. Он раскрыл, на чем будет основываться план

Кир Стармер (Фото: Temilade Adelaja / Reuters)

Великобритания вместе с Францией «и, возможно, еще одной или двумя странами» составят вместе с Украиной план прекращения боевых действий, после чего покажут результат Соединенным Штатам. Об этом заявил британский премьер Кир Стармер, передает Sky News.

«Я думаю, мы сделали шаг в правильном направлении», — считает Стармер.

Политик признал, что испытал дискомфорт из-за перепалки между американским и украинским президентами в Овальном кабинете. По его мнению, Европа могла отреагировать по-разному, например, возмущаться.

«Другой вариант — сделать то, что сделал я, а именно засучить рукава, снять телефонную трубку, поговорить с президентом Трампом, поговорить с президентом Зеленским, затем пригласить президента Зеленского на вчерашнюю обширную встречу, теплый прием, а затем снова позвонить президенту Макрону и президенту Трампу после этого. Потому что моя реакция была такой: мы должны преодолеть это», — рассказал Стармер.

Британский премьер объяснил, что для прочного мира необходимо обеспечить Украине сильную переговорную позицию, обсудить «европейский элемент гарантий безопасности» и заручиться поддержкой США. «Это и есть пакет, все три части должны быть на месте, и именно над этим я усердно работаю, чтобы свести воедино», — сказал Стармер.

Премьер призвал найти способ сотрудничества на фоне «трех лет кровавого конфликта», после которого необходимо достичь прочного мира. Стармер уверен, что Трамп «действительно хочет прочного мира».

Перепалка между Трампом, Зеленским и американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом произошла 28 февраля. Украинский лидер прибыл в Белый дом для подписания соглашения о сотрудничестве с США по разработке залежей полезных ископаемых, но до закрытой части переговоров политики обменялись резкими фразами. Трамп и Вэнс повышали голос, обвиняли Зеленского в неуважении к США.

«Вы либо заключите сделку, либо мы уходим. И если мы уйдем, вы будете сражаться. Не думаю, что это будет красиво, но вы будете сражаться. Но у вас нет козырей. Но как только мы подпишем эту сделку, вы окажетесь в гораздо лучшем положении. Но вы ведете себя совсем неблагодарно, и это нехорошо. Честно говоря, это нехорошо», — сказал в заключение Трамп, обращаясь к Зеленскому.

Подписание сделки было сорвано. США потребовали извинений.