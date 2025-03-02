Рубио назвал действия Зеленского помехой для мирных усилий США

Марко Рубио (Фото: Annabelle Gordon / Reuters)

Действия президента Украины Владимира Зеленского стали помехой для усилий США по прекращению конфликта, об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью ABC News.

По его словам, речь идет о том, смогут ли США усадить стороны за стол переговоров.

«Это наша цель. Не нужно делать ничего, что могло бы помешать этому. Это то, что сделал Зеленский», — сказал Рубио.

Госсекретаря спросили, общался ли он с украинским лидером после перепалки. «У меня не было контактов с ним с пятницы», — сообщил он.

Глава Госдепа также подчеркнул, что нужно достичь мира, а уже потом говорить о гарантиях безопасности.

Материал дополняется