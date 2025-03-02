Рубио назвал действия Зеленского помехой для мирных усилий США
Действия президента Украины Владимира Зеленского стали помехой для усилий США по прекращению конфликта, об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью ABC News.
По его словам, речь идет о том, смогут ли США усадить стороны за стол переговоров.
«Это наша цель. Не нужно делать ничего, что могло бы помешать этому. Это то, что сделал Зеленский», — сказал Рубио.
Госсекретаря спросили, общался ли он с украинским лидером после перепалки. «У меня не было контактов с ним с пятницы», — сообщил он.
Глава Госдепа также подчеркнул, что нужно достичь мира, а уже потом говорить о гарантиях безопасности.
Материал дополняется
Трамп выгнал Зеленского из Белого дома
Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины
Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса
Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США
Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж
Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ
Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского
В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий
Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов
В деле «Домодедово» появились документы финразведки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов