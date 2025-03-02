Немецкий президент удивился необходимости «защищать Украину от США»

Обмен репликами между Трампом, Зеленским и Джей Ди Вэнсом был шокирующим, унижать своих партнеров по переговорам нельзя, заявил Франк-Вальтер Штайнмайер. К сожалению, это был не плохой сон, оценил произошедшее немецкий МИД

Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press)

Дипломатия терпит неудачу, когда партнеров по переговорам унижают на глазах у всего мира, заявил журналистам немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер, передает Der Tagesspiegel.

«Вчерашняя сцена в Белом доме шокировала меня. Я никогда бы не поверил, что однажды нам придется защищать Украину от США», — поделился политик.

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Штайнмайер призвал не допустить, чтобы Украины была вынуждена кому-либо подчиняться, и призвал как можно скорее сформировать сильное коалиционное правительство в Германии по результатам прошедших выборов. Германия многим обязана США и без них не была бы демократической, они также сыграли решающую роль в построении поствоенного порядка, подчеркнул президент и отметил, что не может поверить, чтобы американцы отказались от «всего этого», а «то, за что выступала Америка, объявили бы бесполезным».

«Надеюсь, не все, что мы пережили за последние несколько дней и даже за последние несколько часов, высечено в камне», — добавил Штайнмайер.

Комментарии президента касались встречи украинского лидера Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом, на которой политики обменялись резкими фразами, Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс повышали голос, обвиняли Зеленского в неуважении к США, а подписание сделки о сотрудничестве по полезным ископаемым было сорвано. США потребовали извинений.

«К сожалению, это был не плохой сон, а жестокая реальность», — оценила кадры министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она назвала Украину «частью свободной и демократической Европы».

Большинство европейских политиков поддержали Зеленского, некоторые при этом посоветовали ему восстановить отношения с Трампом, поскольку участие США необходимо для мирного урегулирования. Зеленский выразил уверенность, что спасти отношения с Трампом получится, поскольку «это отношения, которые выше отношений президентов, это вопрос отношений наших народов».