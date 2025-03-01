СК России завел дело о теракте после нападения на участок в Абхазии
Следственный комитет России завел несколько уголовных дел, в том числе о терроризме, после нападения в Абхазии на россиян, у которых есть также абхазское гражданство.
В ведомстве заявили, что нападения произошли в субботу, 1 марта, в ходе второго тура выборов президента Абхазии и последующего подсчета результатов. Следователи зарегистрировали «несколько фактов угроз жизни, воспрепятствования волеизъявлению, в частности путем порчи урн с бюллетенями».
По данным Генпрокуратуры Абхазии, ранее сегодня до 20 вооруженных людей напали на избирательный участок в средней школе в Гагрском районе республики, «угрожая насилием, опасным для жизни в отношении членов избирательной комиссии и сотрудников милиции», повредили избирательную урну, после чего скрылись. В СК сообщили, что часть нападавших задержали и назвали имя одного из них — Нурик Смыр. Он был ранен ответным огнем и сейчас в больнице.
Председатель ЦИК Дмитрий Маршан сообщал, что госпитализированы двое злоумышленников, устроившие перестрелку с милицией. Нападение на участок он назвал «попыткой сорвать выборы».
Следственный комитет напомнил, что продолжает расследовать дело об угрозах в отношении русских, армян и абхазов, имеющих российское гражданство и живущих в Абхазии. О его возбуждении ведомство сообщило после первого тура президентских выборов, прошедших 15 февраля. СК начал проверку в отношении нескольких человек, среди которых был Энвер Бганба, племянник временно исполняющего обязанности президента Абхазии Валерия Бганбы.
В первом туре Гунба набрал 46,38% голосов, а основатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба — 36,92%.
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