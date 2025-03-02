Гунба объявил о своей победе во втором туре выборов президента в Абхазии

Гунба назвал свою победу «победой народа Абхазии ради будущего страны». В день голосования вооруженные люди напали на избирательный участок, российский Следственный комитет завел дело о теракте

Подсчёт голосов после окончания голосования во втором туре президентских выборов на избирательном участке в Сухумском государственном колледже, Абхазия (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

В Абхазии завершился второй тур выборов президента частично признанной республики, о своей победе на них объявил 43-летний Бадра Гунба, который с ноября 2024 года по январь 2025-го был и.о. главы государства, а до этого — вице-президентом.

«Вам всем известны предварительные результаты, этот результат благодаря доверию, которое оказали нам граждане нашей страны, нашей команде, а самое главное — это результат голосования нашего народа. <...> Это должно стать победой народа Абхазии ради будущего нашей страны», — сказал он на встрече со сторонниками (цитата по ТАСС).

Итоги голосования пока не представлены. Телеграм-канал «Апсны 360» передавал, что, по предварительным данным, Гунба набирает 61,77% голосов. Его конкурент, лидер оппозиции 43-летний Адгур Ардзинба, который с 2015 по 2020 годы был вице-премьером и министром экономики, а в 2020-м основал республиканскую общественную организацию (РОО — в силу абхазского законодательства легче создать ее, чем политическую партию) «Абхазское народное движение», — получил 38,23%, по данным канала.

Явка составила более 70%, проголосовали около 100 тыс. человек, сообщил председатель ЦИК Дмитрий Маршан.

В день голосования 1 марта группа вооруженных людей в масках ворвалась в избирательный участок в населенном пункте Цандрипш. По данным Генпрокуратуры, они «угрожая насилием, опасным для жизни в отношении членов избирательной комиссии и сотрудников милиции», повредили избирательную урну, после чего скрылись. Маршан назвал произшедшее «попыткой сорвать выборы». В российскм Следственном комитете сообщили, что часть нападавших задержали и назвали имя одного из них — Нурик Смыр. Он был ранен ответным огнем и сейчас в больнице. Ведомство завело несколько уголовных дел, в том числе о теракте.

Ардзинба осудил «разного рода провокации» на избирательных участках.

Опрошенные РБК эксперты обращали внимание, что российский фактор на этих выборах играл важную роль. «Я бы не говорил, на кого Россия делает ставку. Правильнее сказать, с кем она готова работать, — отмечал накануне первого тура социолог Алексей Токарев. — Тот, с кем готовы работать, был конкретно обозначен». Речь о Бадре Гунбе — накануне выборов, в конце января, в Сухуме он встречался с замглавы администрации президента России Сергеем Кириенко, который по итогам своего визита пообещал активнее помогать Абхазии. Затем Гунба приезжал в Москву, где его приняли ряд высокопоставленных российских лиц. В частности, вице-премьер Александр Новак пообещал пересмотреть инвестиционное соглашение с Сухумом, которое в Абхазии многие считали невыгодным и которое стало одной из причин протестов, на фоне чего в конечном счете ушел в отставку Бжания, и по инициативе Гунбы создать специальный фонд для поддержки абхазского малого и среднего бизнеса — на него уже выделили 100 млн руб.

В период между первым и вторым турами Абхазию посетил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, вместе с Гунбой он посетил Республиканскую больницу Сухума и побывал на месте строительства детской больницы, которую возводят за счет Москвы. «Эта больница точно нужна, и мы ее строим, это огромная инвестиционная составляющая. В больнице будет предоставляться полный комплекс медицинских услуг, что даст возможности спасению жизней детей», — рассказал о детской больнице Мурашко (цитата по ТАСС).

Накануне второго тура Москва выражала надежду на то, что после выборов ситуация в республике станет стабильнее. «К сожалению, со времени ноябрьских беспорядков внутриполитическая ситуация в Абхазии до конца не стабилизировалась, — заявила на брифинге 27 февраля представитель МИД Мария Захарова. — <...> В Москве рассчитывают, что завершение электорального цикла приведет к укреплению безопасности и стабильности республики, росту ее благополучия с опорой на союзнические отношения с Россией».

Выборы президента Абхазии назначили после того, как в ноябре 2024 года на фоне протестов предыдущий глава государства Аслан Бжания досрочно ушел в отставку. Первый тур состоялся 15 февраля, в нем, кроме Гунбы и Ардзинбы, участвовали еще три кандидата — бывший торгпред Абхазии в России (2010–2024 годы) Олег Барциц, бывший председатель Контрольной палаты Абхазии (2013–2023 годы) Роберт Аршба, председатель правления Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.