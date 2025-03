WP сообщила о риске «афганского синдрома» для Трампа из-за Украины

Если Украина потерпит поражение при Трампе, это станет пятном на его репутации. Поэтому республиканец не прекратит военную помощь Киеву, несмотря на ссору в Белом доме, надеются опрошенные WP чиновники

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Возможное прекращение военной помощи США Украине после словесной перепалки в Белом доме между президентами двух стран Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским стало бы настоящей катастрофой, сказал The Washington Post западный дипломат.

По словам собеседника, «теперь все зависит от европейцев и их союзников». «Поэтому я очень надеюсь, что они [в Европе] действительно проснутся», — сказал дипломат, отметив, что на следующей неделе европейские страны будут обсуждать поддержку военной промышленности Украины.

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников в разговоре с WP выразил надежду, что Трамп сохранит поддержку его стране, так как опасается «афганского синдрома». Хаотичный вывод войск из Афганистана в 2021 году стал пятном на репутации экс-президента Джо Байдена, Трамп неоднократно его за это критиковал. Несколько собеседников издания предположили, что крах Украины при Трампе обернется аналогичным «темным пятном» для республиканца.

Еще один бывший украинский чиновник назвал встречу Трампа с Зеленским 28 февраля «хорошим шоу с плохим результатом», отметив, что никаких сюрпризов там не произошло. «Трамп говорил то, что он всегда говорит; Зеленский делал то же самое», — сказал он. Однако другие собеседники издания тоже считают, что «афганская дилемма» не позволит Трампу полностью заблокировать военную помощь: «У него нет особых рычагов воздействия — не только на россиян, но и на нас».

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа сообщил WP, что США рассматривают возможность прекращения всех текущих поставок после разговора на повышенных тонах в Овальном кабинете. Если решение будет принято, оно затронет радары, транспортные средства, боеприпасы и ракеты стоимостью в миллиарды долларов. Об угрозе прекращения помощи Киеву со стороны Вашингтона написали также The New York Times и The Wall Street Journal.

На этом фоне европейские лидеры заверили Украину в своей поддержке. Глава МИД Германии Анналена Бербок, комментируя случившееся в Белом доме, заявила, что «началась новая эра позора» и не может быть никаких сомнений в том, «кто преступник, а кто жертва». Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что ЕС на следующей неделе рассмотрит предоставление Киеву масштабного пакета финансовой помощи.

Зеленский, который после визита в Вашингтон приехал в Лондон на встречу с британским премьером Киром Стармером, заявил: «Помощь Америки была жизненно важна для того, чтобы помочь нам выжить, и я хочу это признать». По словам президента, несмотря на жесткий диалог, страны остаются стратегическими партнерами.