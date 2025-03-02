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Военная операция на Украине ,  
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WP сообщила о риске «афганского синдрома» для Трампа из-за Украины

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Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом
Если Украина потерпит поражение при Трампе, это станет пятном на его репутации. Поэтому республиканец не прекратит военную помощь Киеву, несмотря на ссору в Белом доме, надеются опрошенные WP чиновники
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Возможное прекращение военной помощи США Украине после словесной перепалки в Белом доме между президентами двух стран Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским стало бы настоящей катастрофой, сказал The Washington Post западный дипломат.

По словам собеседника, «теперь все зависит от европейцев и их союзников». «Поэтому я очень надеюсь, что они [в Европе] действительно проснутся», — сказал дипломат, отметив, что на следующей неделе европейские страны будут обсуждать поддержку военной промышленности Украины.

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников в разговоре с WP выразил надежду, что Трамп сохранит поддержку его стране, так как опасается «афганского синдрома». Хаотичный вывод войск из Афганистана в 2021 году стал пятном на репутации экс-президента Джо Байдена, Трамп неоднократно его за это критиковал. Несколько собеседников издания предположили, что крах Украины при Трампе обернется аналогичным «темным пятном» для республиканца.

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Киев, Украина

Еще один бывший украинский чиновник назвал встречу Трампа с Зеленским 28 февраля «хорошим шоу с плохим результатом», отметив, что никаких сюрпризов там не произошло. «Трамп говорил то, что он всегда говорит; Зеленский делал то же самое», — сказал он. Однако другие собеседники издания тоже считают, что «афганская дилемма» не позволит Трампу полностью заблокировать военную помощь: «У него нет особых рычагов воздействия — не только на россиян, но и на нас».

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа сообщил WP, что США рассматривают возможность прекращения всех текущих поставок после разговора на повышенных тонах в Овальном кабинете. Если решение будет принято, оно затронет радары, транспортные средства, боеприпасы и ракеты стоимостью в миллиарды долларов. Об угрозе прекращения помощи Киеву со стороны Вашингтона написали также The New York Times и The Wall Street Journal.

На этом фоне европейские лидеры заверили Украину в своей поддержке. Глава МИД Германии Анналена Бербок, комментируя случившееся в Белом доме, заявила, что «началась новая эра позора» и не может быть никаких сомнений в том, «кто преступник, а кто жертва». Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что ЕС на следующей неделе рассмотрит предоставление Киеву масштабного пакета финансовой помощи.

Зеленский, который после визита в Вашингтон приехал в Лондон на встречу с британским премьером Киром Стармером, заявил: «Помощь Америки была жизненно важна для того, чтобы помочь нам выжить, и я хочу это признать». По словам президента, несмотря на жесткий диалог, страны остаются стратегическими партнерами.

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Украина военная помощь Дональд Трамп США Европа Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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политик, президент США
14 июня 1946 года
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