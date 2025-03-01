В Абхазии вооруженные люди в масках напали на избирательный участок

До 20 человек напали на участок, расположенный в Цандрипшской школе № 2, и повредили урну, после чего скрылись на машинах. Милиция начала преследование. В ходе перестрелки двое злоумышленников доставлены в больницу

Вооруженные люди в масках совершили нападение на избирательный участок, расположенный в Цандрипшской средней школе № 2 в Гагрском районе Абхазии, сообщила Генпрокуратура. В республике 1 марта завершился второй тур президентских выборов, участки закрылись в 20:00 по местному времени (совпадает с московским).

Нападение на избирательный участок № 5 округа № 14 «Цандрыпшский» произошло примерно в 19:30, в нем участвовали до 20 человек, уточнили в ведомстве. Целью атаки там назвали «воспрепятствования работе избирательной комиссии».

По данным прокуратуры, нападавшие, «угрожая насилием, опасным для жизни в отношении членов избирательной комиссии и сотрудников милиции», повредили избирательную урну, после чего скрылись.

«Следственно-оперативной группой проводятся неотложные следственные действия на месте происшествия, принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленников», — говорится в сообщении.

МВД сообщает, что нападавшие попытались скрыться на автомобилях, сотрудники МВД начали преследование и перекрыли блокпост «Мюссера». Злоумышленники не подчинились требованиям остановиться и открыли стрельбу. В ходе перестрелки водитель одной из машин не справился с управлением и съехал в кювет. Объявлен план «Перехват», передает агентство.

Председатель ЦИК Дмитрий Маршан назвал произошедшее «попыткой сорвать выборы». «Зашли люди, которые хотели дестабилизировать обстановку, но ситуация взята под контроль. При попытке остановить вооруженных людей правоохранительные органы отреагировали жестким образом. Злоумышленники, которые не подчинились милиции, они открыли по ним огонь. Два гражданина Республики Абхазия доставлены в больницу», — сказал Маршан.

«РИА Новости» он уточнил, что госпитализированы двое злоумышленников, устроившие перестрелку с милицией.

Досрочные выборы президента Абхазии проходят после того, как осенью 2024 года на фоне протестов в отставку ушел предыдущий глава частично признанной республики Аслан Бжания. Первый тур выборов состоялся 15 февраля. Во второй прошли и.о. главы государства Бадра Гунба и основатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба. Гунба в первом туре набрал 46,38% голосов, а Ардзинба — 36,92%.