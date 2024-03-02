В Сенате заявили о технологиях США в «военной машине» России

В российской армии продолжают использовать американские технологии, несмотря на санкции, в частности, по полученным из Киева данным, были выявлены 211 компонентов, заявил сенатор Блюменталь. Москва считает санкции нелегитимными

Следователи комитета сената США по внутренней безопасности и правительственным делам обнаружили, что в российской армии продолжают использовать американские технологии, несмотря на введенные санкции, заявил глава подкомитета группы по расследованиям сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь, передает The Washington Times (WT).

«Американские производители подпитывают и поддерживают растущую и гигантскую российскую военную машину. Они используются в ракетах, беспилотниках, боеприпасах и других видах военного оружия. Русские полагаются на американские технологии», — сказал он на слушаниях комитета, назвав экспортный контроль США неэффективным.

Блюменталь в этом году побывал на Украине, где ему передали данные, фиксирующие использование 211 полупроводников, чипов и других технологий производства США в ракетах и другом военном оборудовании России. По словам сенатора, за производство 87 из этих компонентов отвечают четыре ведущие американских технологических компании: AMD, Analog Devices (ADI), Intel и Texas Instruments.

Analog Devices, Intel и Texas Instruments заявили WT, что прекратили поставки продукции в Россию после начала военной операции на Украине и соблюдают экспортные ограничения. AMD не ответила на запрос о комментариях.

Texas Instruments сообщила газете, что сотрудничает со следователями Сената и у нее есть специальная команда, которая тщательно следит за продажей и отгрузкой своей продукции. Analog Devices заявила, что поддерживает усилия федеральных следователей и сотрудничает с несколькими правоохранительными органами, чтобы «принять надлежащие меры» против ненадлежащего использования ее продукции. Intel заявила, что она «активно и старательно работает над отслеживанием и устранением потенциальных проблем с дистрибьюторами и не допускает обхода своих требований».

Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон поддержал мнение Блюменталя, заявив, что санкционная политика США в отношении России не сработала, охарактеризовав ее словами: «Вы затыкаете одну дыру, открывается другая».

WT отмечает, что прошлом месяце спецкомитет сената по разведке направил главе Минторга США Джине Раймондо письмо, в котором выразило тревогу по поводу «недостаточного использования» экспортного контроля и других мер, чтобы прекратить попадание критически важных технологий в Китай. США ввели осенью 2022 года ввели оганичения на экспорт в Китай определенных микросхем, применяемых в сферах ИИ и суперкомпьютеров. Пекин в ответ запретил своим предпринимателям вести экспортную и импортную деятельность с американскими производителями оружия Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense из-за поставок оружия Тайваню.

Москва считает санкции нелегитимными. Российские власти не раз говорили, что ограничения не ослабили экономику страны. Президент Владимир Путин прошлой весной говорил, что санкции останутся надолго, подчеркнув, что Россия смогла заместить часть западной продукции аналогами собственного производства или товарами из «дружественных стран».