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УФСБ сообщило в взрыве в районе электроподстанции в Екатеринбурге

УФСБ: в районе электроподстанции в Екатеринбурге произошел взрыв
Взрыв прогремел вблизи электроподстанции «Калининская» в Екатеринбурге, никто не пострадал, электроснабжение не нарушено, сообщили в ФСБ
Подстанция&nbsp;&laquo;Калининская&raquo; в Свердловской области
Подстанция «Калининская» в Свердловской области (Фото: Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области)

В ночь на 2 марта вблизи электроподстанции «Калининская» на северо-востоке Екатеринбурга «произошла неисправность электрооборудования, сопровождавшаяся хлопком и яркой вспышкой», сообщили в антитеррористической комиссии Свердловской области.

«На место оперативно прибыли представители профильных ведомств. Инцидент не привел к нарушению энергоснабжения районов столицы Среднего Урала. Электрооборудование подстанции «Калининская» работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее о взрыве на электроподстанции в Екатеринбурге сообщали Mash и SHOT.

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Фото:Павел Паламарчук / Reuters

В мае прошлого года ФСБ сообщило о предотвращении масштабной диверсии украинских спецслужб на Калининской и Ленинградской атомных электростанциях. По данным спецслужбы, злоумышленники намеревались подорвать более 30 опор линий электропередачи. Диверсантам удалось подорвать одну опору и заминировать еще четыре на Ленинградской АЭС, а также заложить бомбы под семь опор на Калининской АЭС. В результате операции ФСБ были задержаны двое украинских граждан и два пособника диверсантов из числа граждан России, еще один был объявлен в розыск.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Екатеринбург взрыв электростанция Военная операция на Украине диверсия
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