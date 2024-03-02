УФСБ сообщило в взрыве в районе электроподстанции в Екатеринбурге
В ночь на 2 марта вблизи электроподстанции «Калининская» на северо-востоке Екатеринбурга «произошла неисправность электрооборудования, сопровождавшаяся хлопком и яркой вспышкой», сообщили в антитеррористической комиссии Свердловской области.
«На место оперативно прибыли представители профильных ведомств. Инцидент не привел к нарушению энергоснабжения районов столицы Среднего Урала. Электрооборудование подстанции «Калининская» работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Ранее о взрыве на электроподстанции в Екатеринбурге сообщали Mash и SHOT.
В мае прошлого года ФСБ сообщило о предотвращении масштабной диверсии украинских спецслужб на Калининской и Ленинградской атомных электростанциях. По данным спецслужбы, злоумышленники намеревались подорвать более 30 опор линий электропередачи. Диверсантам удалось подорвать одну опору и заминировать еще четыре на Ленинградской АЭС, а также заложить бомбы под семь опор на Калининской АЭС. В результате операции ФСБ были задержаны двое украинских граждан и два пособника диверсантов из числа граждан России, еще один был объявлен в розыск.
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