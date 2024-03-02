Шесть человек обратились к медикам после ЧП в Петербурге
Шесть человек обратились к медикам после ЧП в Санкт-Петербурге, 92-летняя женщина госпитализирована, сообщили городском комитете по здравоохранению.
Пострадавшую доставили в больницу «с симптомами реакции на стресс», говорится в сообщении комитета.
Утром 2 марта губернатор города Александр Беглов сообщил, что в результате ЧП в Красногвардейском районе Петербурга было частично повреждено остекление балконов двух домов. «Фонтанка» и телеграм-каналы «112» и «Осторожно, новости» сообщили о взрыве на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, причиной которого, по предварительной информации, стал беспилотник.
На место прибыли сотрудники МЧС и медики, жителей получивших ущерб квартир эвакуировали.
Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений
ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья
Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus
Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности
Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин
Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит
Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС
Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор
Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта
Минфин разместил два выпуска ОФЗ с рекордными доходностями. Подробности
Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать