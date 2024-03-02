Комитет по здравоохранению: шесть человек пострадали после ЧП в Петербурге

Шесть человек обратились к медикам после ЧП в Петербурге

Одну пострадавшую — 92-летнюю женщину — госпитализировали «с симптомами реакции на стресс». Утром местные СМИ писали о падении беспилотника на Пискаревском проспекте, по словам губернатора, повреждены два дома

Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

Шесть человек обратились к медикам после ЧП в Санкт-Петербурге, 92-летняя женщина госпитализирована, сообщили городском комитете по здравоохранению.

Пострадавшую доставили в больницу «с симптомами реакции на стресс», говорится в сообщении комитета.

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Утром 2 марта губернатор города Александр Беглов сообщил, что в результате ЧП в Красногвардейском районе Петербурга было частично повреждено остекление балконов двух домов. «Фонтанка» и телеграм-каналы «112» и «Осторожно, новости» сообщили о взрыве на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, причиной которого, по предварительной информации, стал беспилотник.

На место прибыли сотрудники МЧС и медики, жителей получивших ущерб квартир эвакуировали.