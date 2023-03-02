Орбан рассказал о беседе с Путиным незадолго до начала военной операции

По словам Орбана, Путин не высказывал опасений из-за членства в альянсе стран Восточной Европы, однако указал, что угрозу представляет дальнейшее расширение НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью швейцарскому еженедельнику Die Weltwoche заявил, что во время переговоров с Владимиром Путиным незадолго до начала конфликта на Украине пытался выяснить у российского президента, что Москва видит для себя угрозой. По его словам, Путин не увидел проблем в членстве Венгрии в НАТО, однако указал на озабоченность из-за расширения альянса.

«Когда я в последний раз встречался с президентом Путиным в Москве за две недели до начала войны, я спросил его: членство Венгрии в НАТО является для вас проблемой? Вы просите Венгрию выйти из НАТО? Я предложил ему прояснить это с самого начала. Он ответил, что членство Венгрии в НАТО не проблема, проблема есть только [в возможном членстве] Украины и Грузии. Еще одна проблема, сказал он, заключается в уже созданных американских ракетных базах в Румынии и Польше, а также в возможном расширении НАТО на Украину и Грузию для размещения там оружия», — рассказал Орбан.

Комментируя в интервью конфликт на Украине, Орбан также заявил, что в нем не будет победителей. «Никто не сможет победить. Украинцам грозит ядерная держава со 140 миллионами жителей, россиянам — все НАТО. Вот что делает конфликт таким опасным. Возникла патовая ситуация, которая легко может перерасти в мировую войну», — уверен он.

Позицию США в конфликте на Украине Орбан охарактеризовал как не соответствующую интересам Европы. Он считает, что сейчас ЕС, принимая решения о поддержке Киева, действует в интересах Вашингтона, а не европейских стран. «В решениях, принимаемых в Брюсселе, я чаще вижу американские интересы, чем европейские. В войне, происходящей на границах Европы, сегодня последнее слово за американцами», — считает премьер Венгрии.

17 декабря 2021 года Россия направила США и НАТО предложения по гарантиям безопасности. Тогда Москва потребовала от стран Запада юридически закрепить отказ от расширения НАТО на восток и неприсоединение Украины к блоку, как и других республик бывшего СССР. Кроме того, власти страны требовали не размещать подконтрольные альянсу ударные вооружения у российских границ и отвести силы альянса в Восточной Европе к позициям 1997 года. Замглавы российского МИДа Александр Грушко подчеркивал, что речь не шла о требованиях исключить из альянса новых членов. По его словам, речь шла о том, чтобы «вернуть военную конфигурацию в границы 1997 года». «Часто говорят о том, что Россия потребовала, чтобы из НАТО вышли новые члены. Ну, конечно, полная ерунда. Мы сказали, что нужно вернуться к той конфигурации, которая нам была обещана», — говорил он.

Виктор Орбан был с визитом в Москве 1 февраля 2022 года. На открытой части встречи с российским президентом Путин заявил, что правительство Венгрии при Орбане сделало многое для развития российско-венгерских отношений и Москва рассчитывает на продолжение такого сотрудничества. Орбан в свою очередь говорил, что хотел бы добиться увеличения объема поставок газа по долгосрочному контракту с Россией.

Орбан впервые стал премьер-министром Венгрии в 1998 году, он занимал этот пост по 2002 год и затем с 2010 года. Он возглавляет крупнейшую политическую партию Венгрии — «Фидес», придерживающуюся правой ориентации, позиций национализма и консерватизма.