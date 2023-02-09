МИД опроверг требование России о выходе новых членов НАТО из блока

Александр Грушко (Фото: МИД РФ / Global Look Press )

Утверждения о том, что Россия требовала выхода из НАТО стран, которые вступили в альянс после 1997 года, — полная ерунда. Об этом заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко, передает корреспондент РБК.

Он напомнил, что в 1997 году Москва и альянс подписали Основополагающий акт Россия — НАТО, призванный заложить основу их отношений. Грушко назвал документ «точкой отсечки» и объяснил, что Россия предлагала альянсу закрыть эту «страницу», потому что после 1997 года «в целом развитие ситуации пошло не туда» и стало «угрожать коренным интересам» страны и европейской безопасности.

Россия, предлагая гарантии безопасности, включила в них три положения, отметил Грушко.

«Первое — это вернуть военную конфигурацию в границы 1997 года. Часто говорят о том, что Россия потребовала, чтобы из НАТО вышли новые члены. Ну, конечно, полная ерунда. Мы сказали, что нужно вернуться к той конфигурации, которая нам была обещана», — сказал он. Эта конфигурация, по словам замминистра, так и не была реализована.

Россия со своей стороны предлагала прописать в документах конкретное количество вооружений, которое могут размещать страны, продолжил дипломат. «Второе — это каким-то образом спасти режим ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. — РБК) <...> И третье — это отказаться от дальнейшего расширения НАТО на восток», — заключил Грушко.

Основополагающий акт Россия — НАТО был подписан в мае 1997 года в Париже. В преамбуле к документу говорится, что стороны не рассматривают друг друга как противников. Акт декларирует основы отношений между страной и альянсом и определяет механизм взаимных консультаций и сотрудничества. В нем также прописано, что Россия сотрудничает с НАТО в совместных операциях под ответственностью ОБСЕ или руководством Совбеза ООН и обменивается с альянсом информацией о военных доктринах и бюджете. А НАТО, согласно документу, обязалось не размещать ядерное оружие на территории новых членов.

Россия 17 декабря 2021 года направила США и НАТО предложения по гарантиям безопасности. Она потребовала от стран Запада юридически закрепить отказ от расширения НАТО на восток и неприсоединение Украины к блоку, как и других республик бывшего СССР. Кроме того, власти страны требовали не размещать подконтрольные альянсу ударные вооружения у российских границ и отвести силы альянса в Восточной Европе к позициям 1997 года.

США, НАТО, ОБСЕ и Россия провели три раунда переговоров по этим инициативам, но видимых результатов по ключевым для России пунктам встречи не принесли. США и альянс подтвердили, что будут придерживаться принципа открытых дверей в отношении стран, желающих вступить в блок. В Госдепе США идею о возвращении альянса к границам 1997 года сочли «смехотворной».

МИД России раскритиковал позицию США и НАТО и заявил, что они не дали конструктивного ответа по основным российским предложениям. 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине.