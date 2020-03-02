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Экс-министр спорта Колобков устроился на работу в «Газпром нефть»

Павел Колобков покинул пост министра после ухода правительства Дмитрия Медведева в отставку. В новый кабмин Михаила Мишустина он не попал. Главой «Газпром нефти» является Александр Дюков, президент Российского футбольного союза
Газпром нефть SIBN ₽401,85 +1,52% Купить
Павел Колобков (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Совет директоров «Газпром нефти» принял решение назначить бывшего министра спорта Павла Колобкова заместителем генерального директора по работе с федеральными органами власти. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Кроме того, Колобков будет включен в состав правления «Газпром нефти». В сферу его ответственности войдут вопросы координации взаимодействия с российскими министерствами и ведомствами, уточнили в компании.

Павел Колобков родился 22 сентября 1969 года в Москве. Окончив Государственный институт физической культуры, в составе сборной страны стал шестикратным чемпионом мира по фехтованию. В 2000 году завоевал олимпийское золото в личном первенстве. Также является двукратным серебряным и трехкратным бронзовым призером Олимпийских игр по фехтованию на шпагах.

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Еще в бытность спортсменом окончил Московскую государственную юридическую академию. В 2007 году был назначен заместителем председателя общества «Динамо». С октября 2010-го — замминистра спорта, туризма и молодежи. Одновременно являлся членом Общественной палаты.

В октябре 2016 года, после ухода Виталия Мутко с поста главы Минспорта, Колобков занял его должность и проработал в ней до января текущего года. Причиной ухода с этого поста стала отставка правительства во главе с Дмитрием Медведевым. Новым министром спорта стал Олег Матыцин.

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О том, что Павел Колобков не войдет в новое правительство, которое возглавил Михаил Мишустин, сообщили РБК источник в аппарате правительства, близкий к кабинету министров собеседник, и источник в Минспорта. Комментируя уход с должности министра спорта, Колобков заявил, что ему и его команде удалось усовершенствовать систему управления спортом в стране и модернизировать министерство под поставленные президентом Владимиром Путиным задачи.

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Фотогалерея 

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков является президентом Российского футбольного союза (РФС). На выборах главы организации, которые состоялись год назад, Дюков был единственным кандидатом на этот пост и получил от 146 участников конференции единогласную поддержку. Он будет занимать должность президента РФС до 21 февраля 2021 года.

Авторы: Михаил Юшков, Людмила Подобедова
Теги: «Газпром нефть», Павел Колобков
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