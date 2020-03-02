Экс-министр спорта Колобков устроился на работу в «Газпром нефть»

Павел Колобков покинул пост министра после ухода правительства Дмитрия Медведева в отставку. В новый кабмин Михаила Мишустина он не попал. Главой «Газпром нефти» является Александр Дюков, президент Российского футбольного союза

Павел Колобков (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Совет директоров «Газпром нефти» принял решение назначить бывшего министра спорта Павла Колобкова заместителем генерального директора по работе с федеральными органами власти. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Кроме того, Колобков будет включен в состав правления «Газпром нефти». В сферу его ответственности войдут вопросы координации взаимодействия с российскими министерствами и ведомствами, уточнили в компании.

Павел Колобков родился 22 сентября 1969 года в Москве. Окончив Государственный институт физической культуры, в составе сборной страны стал шестикратным чемпионом мира по фехтованию. В 2000 году завоевал олимпийское золото в личном первенстве. Также является двукратным серебряным и трехкратным бронзовым призером Олимпийских игр по фехтованию на шпагах.

Еще в бытность спортсменом окончил Московскую государственную юридическую академию. В 2007 году был назначен заместителем председателя общества «Динамо». С октября 2010-го — замминистра спорта, туризма и молодежи. Одновременно являлся членом Общественной палаты.