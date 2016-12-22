Колобков cчел нужным к 2024 году вовлечь в занятия спортом 55% россиян

Глава Минспорта России Павел Колобков заявил, что к 2024 году необходимо создать условия, чтобы спортом занимались свыше 55% россиян, передает «РИА Новости».
«К 2024 году мы должны добиться массового вовлечения граждан в этот спорт. Более 55% граждан должны заниматься спортом», — сказал Колобков во Владивостоке, куда приехал на старт эстафеты огня зимней Универсиады-2019.
По его словам, главным проектом, направленным на вовлечение людей в занятие спортом, в министерстве видят комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). Колобков отметил, что за четыре года к ГТО присоединились 10 млн человек.
Комплекс ГТО существовал в СССР в 1931-1991 годы. В 2014 президент России Владимир Путин подписал указ о возрождении системы.
В мае, почти сразу после инаугурации Путина был опубликован указ, в котором говорилось о «национальных целях развития». Согласно одной из них, к 2024 году средняя продолжительность жизни в России должна повыситься до 78 лет. Первый проректор Высшей школы экономики Лев Якобсон заявил тогда РБК, что добиться этого можно в случае увеличения затрат на здравоохранение и популяризации спорта у населения.
В августе ВЦИОМ сообщил, что по данным опроса в той или иной форме спортом занимаются 60% россиян, при этом ежедневно тренируются 17% из них, а 22% — несколько раз в неделю.