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Колобков cчел нужным к 2024 году вовлечь в занятия спортом 55% россиян
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Колобков cчел нужным к 2024 году вовлечь в занятия спортом 55% россиян
Общество, 05:08
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Колобков cчел нужным к 2024 году вовлечь в занятия спортом 55% россиян

Глава Минспорта России Павел Колобков заявил, что к 2024 году необходимо создать условия, чтобы спортом занимались свыше 55% россиян, передает «РИА Новости».

«К 2024 году мы должны добиться массового вовлечения граждан в этот спорт. Более 55% граждан должны заниматься спортом», — сказал Колобков во Владивостоке, куда приехал на старт эстафеты огня зимней Универсиады-2019.

По его словам, главным проектом, направленным на вовлечение людей в занятие спортом, в министерстве видят комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). Колобков отметил, что за четыре года к ГТО присоединились 10 млн человек.

Комплекс ГТО существовал в СССР в 1931-1991 годы. В 2014 президент России Владимир Путин подписал указ о возрождении системы.

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Общество

В мае, почти сразу после инаугурации Путина был опубликован указ, в котором говорилось о «национальных целях развития». Согласно одной из них, к 2024 году средняя продолжительность жизни в России должна повыситься до 78 лет. Первый проректор Высшей школы экономики Лев Якобсон заявил тогда РБК, что добиться этого можно в случае увеличения затрат на здравоохранение и популяризации спорта у населения.

В августе ВЦИОМ сообщил, что по данным опроса в той или иной форме спортом занимаются 60% россиян, при этом ежедневно тренируются 17% из них, а 22% — несколько раз в неделю.

Теги: Павел Колобков , россияне
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