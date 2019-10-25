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Бизнес ,  
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Сын Патрушева покинет «Газпром нефть» ради новой работы
Газпром нефть RU000A0ZYXV9 ₽1 025,28 -0,06% Купить

Андрей Патрушев, сын секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, покидает пост замгендиректора по развитию шельфовых проектов компании «Газпром нефть». Об этом РБК сообщил ее представитель.

«Данное решение связано с переходом на другую работу», — сказал он.

Патрушев перейдет в частный бизнес, сказал РБК его знакомый, не уточнив куда именно.

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Сын Патрушева возглавил совет директоров СП «Газпрома» и ЛУКОЙЛа

Андрей Патрушев родился в 1981 году. В 2003 году окончил Академию ФСБ по специальности «юриспруденция», затем Дипломатическую академию МИД по специальности «мировая экономика», а в 2008 году — Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина по специальности «нефтегазовое дело».

С 2013 по 2015 год занимал должность замгендиректора по капитальному строительству ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», а потом стал членом правления и замгендиректора по развитию шельфовых проектов «Газпром нефти».

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В компании отметили, что за время работы Патрушева-младшего на шельфе Сахалина открыли месторождения «Тритон» и «Нептун», а также внедрили программу «Посейдон», объединившую цифровые проекты.

В 2017 году Андрей Патрушев стал председателем совета директоров компании «ЦентрКаспнефтегаз», которое является совместным предприятием «Газпрома» и ЛУКОЙЛа.

Теги: «Газпром нефть», Андрей Патрушев, новости РБК
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