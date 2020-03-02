СМИ узнали о планах Путина возглавить списки «Единой России» на выборах

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

На выборах в Госдуму в 2021 году президент Владимир Путин может возглавить партийные списки «Единой России», как это было в 2007 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента.

Собеседники газеты сообщили о расчете партии на то, что по итогам выборов сформирует конституционное большинство в парламенте.

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