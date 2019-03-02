Появилось видео встречи фрегата «Адмирал Эссен» с эсминцем США в Босфоре

Турецкое издание Aydinlik опубликовало в YouTube видео, на котором видно как в проливе Босфор разминулись российский фрегат «Адмирал Эссен» и эсминец ВМС США USS Donald Cook.
Встреча кораблей в проливе состоялась накануне, 1 марта. На видео показано, как они проходят мимо друг друга, проплывая под мостом через Босфор.
Американский эсминец выходил из Черного моря после проведения военно-морских учений. Во время визита на Украину USS Donald Cook зашел в порт Одессы. 26 февраля на борту корабля состоялась встреча украинского президента Петра Порошенко со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером.
1 марта эсминец покинул Черное море. В это время за ним следили корабли Черноморского флота, в том числе малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и разведывательный корабль «Иван Хурс».