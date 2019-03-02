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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Появилось видео встречи фрегата «Адмирал Эссен» с эсминцем США в Босфоре
«Адмирал Эссен» и USS Donald Cook разминулись в проливе Босфор. USS Donald Cook покидал Черное море после визита на Украину, российский фрегат — возвращался после учений
Фото: Yoruk Isik / Reuters

Турецкое издание Aydinlik опубликовало в YouTube видео, на котором видно как в проливе Босфор разминулись российский фрегат «Адмирал Эссен» и эсминец ВМС США USS Donald Cook.

Встреча кораблей в проливе состоялась накануне, 1 марта. На видео показано, как они проходят мимо друг друга, проплывая под мостом через Босфор.

Видео: Aydınlık gazete

Американский эсминец выходил из Черного моря после проведения военно-морских учений. Во время визита на Украину USS Donald Cook зашел в порт Одессы. 26 февраля на борту корабля состоялась встреча украинского президента Петра Порошенко со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером.

1 марта эсминец покинул Черное море. В это время за ним следили корабли Черноморского флота, в том числе малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и разведывательный корабль «Иван Хурс».

Российский фрегат «Адмирал Эссен» в 2017 году принимал участие в боевой операции у берегов Сирии. Осенью 2018 года фрегат входил в состав морской группировки, проводившей учения в Средиземном море.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Босфор, «Адмирал Эссен»
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