Появилось видео встречи фрегата «Адмирал Эссен» с эсминцем США в Босфоре

Появилось видео встречи фрегата «Адмирал Эссен» с эсминцем США в Босфоре

«Адмирал Эссен» и USS Donald Cook разминулись в проливе Босфор. USS Donald Cook покидал Черное море после визита на Украину, российский фрегат — возвращался после учений

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Турецкое издание Aydinlik опубликовало в YouTube видео, на котором видно как в проливе Босфор разминулись российский фрегат «Адмирал Эссен» и эсминец ВМС США USS Donald Cook.

Встреча кораблей в проливе состоялась накануне, 1 марта. На видео показано, как они проходят мимо друг друга, проплывая под мостом через Босфор.

Видео: Aydınlık gazete

Американский эсминец выходил из Черного моря после проведения военно-морских учений. Во время визита на Украину USS Donald Cook зашел в порт Одессы. 26 февраля на борту корабля состоялась встреча украинского президента Петра Порошенко со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером.

1 марта эсминец покинул Черное море. В это время за ним следили корабли Черноморского флота, в том числе малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и разведывательный корабль «Иван Хурс».