ФСБ задержала главу Дербентского района Дагестана

В администрации Дербентского района прошли обыски. В отношении главы района Магомеда Джелилова возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий

Магомед Джелилов (Фото: администрация Дербентского района)

В пятницу, 2 марта, в здании администрации Дербентского района следователи ФСБ провели обыски. После чего задержали главу района Магомеда Джелилова.

В отношении главы района было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных действий с причинением тяжких последствий), рассказал РБК источник в центральном аппарате МВД. Эту информацию подтвердил и источник в правительстве региона.

«В рамках уголовного дела рассматриваются факты незаконного подписания главой администрации постановлений о предоставлении жителям района двух участков площадью по одному гектару каждый», — рассказал источник в полиции. По его словам, в администрации изъяли документацию, связанную с выделением земельных участков.

«Это уже вторая волна обысков в администрации района: первые оперативные мероприятия прошли в середине февраля и были связаны с незаконным оборотом наркотиков», — рассказал РБК источник, близкий к правительству Дагестана.

В феврале в Дагестане началась крупная антикоррупционная операция с участием силовиков из федерального центра. В ходе нее были арестованы исполняющий обязанности председателя правительства республики Абдусамад Гамидов, два его заместителя — Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, бывший министр образования Дагестана Шахабас Шахов, а также мэр Махачкалы Муса Мусаев. Обыски и выемки документов прошли в региональных министерствах и районных администрациях. Так, в конце февраля прошли обыски в кабинете врио министра архитектуры, строительства и ЖКХ Дагестана Ибрагима Казибекова.