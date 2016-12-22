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Для избирательной кампании Путина сняли новые ролики
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Для избирательной кампании Путина сняли новые ролики
Выборы президента России, 02 мар, 09:38
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Для избирательной кампании Путина сняли новые ролики
Штаб Владимира Путина начинает вторую агитационную волну кампании. На новых билбордах изображены достопримечательности городов, а новые агитационные ролики содержат призыв поддержать действующего президента на выборах
Владимир Путин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Предвыборный штаб Владимира Путина начал размещение новых билбордов в рамках второй агитационной волны избирательной кампании. Их установят в почти 300 российских городах и в сельской местности, рассказал РБК пресс-секретарь штаба Путина Андрей Кондрашов. «На билбордах изображены достопримечательности или, другими словами, символы каждого конкретного города [в котором билборд будет установлен]», — добавил он.

На билбордах, предназначенных для Волгограда, изображен монумент «Родина-мать», для Нижнего Новгорода, — Нижегородский кремль, сообщил Кондрашов. На севастопольских билбордах, по его словам, одна из главных городских достопримечательностей — памятник кораблям, на казанских — Казанский кремль, а также вид на мечеть и православный храм.

«Понятно, что жители городов могут придерживаться разных точек зрения о том, что является главным символом их места жительства, и конечно, хорошо было бы провести полномасштабное исследование, однако это слишком дорогостоящее мероприятие», — отметил Кондрашов. Но при выборе символов «штаб постарался учесть мнение большинства жителей каждого города». Изображение достопримечательностей — «это уважение к жителям всех регионов и отражение взглядов Путина, который бережно относится ко всем гражданам страны, где бы они ни жили», объяснил решение разместить символы городов на билбордах Кондрашов.

С 5 марта на государственных телеканалах начнется трансляция новых агитационных роликов президента, в них «речь прежде всего пойдет о созидании», сообщил пресс-секретарь штаба Путина. Критики других кандидатов там не будет. Кроме того, в отличие от роликов первой агитационной волны в новых уже будет содержаться призыв поддержать президента на выборах, отметил Кондрашов.

В штабе Путина «особенно не надеялись», что первые ролики главы государства будут замечены гражданами, утверждает Кондрашов, поскольку их «в четыре раза меньше, чем у каждого из других кандидатов». Однако, по его словам, после результатов соцопросов первый агитационный период признали «в целом удачным».

Согласно опросу ВЦИОМа от 28 февраля ролики Путина видели 42% граждан, при этом положительно их оценили 33%, а отрицательно — 4%.

Ранее РБК сообщал, что основными темами предвыборных роликов Путина станут целостность и укрепление страны, улучшение жизни граждан и социальная справедливость, движение России вперед, уважение традиций, укрепление обороноспособности.

Кондрашов отмечал, что у Путина будет примерно в четыре раза меньше эфирного времени, чем у других кандидатов, поскольку он является самовыдвиженцем, а его оппоненты представляют партии и имеют право на так называемое бесплатное партийное время.

Сам глава государства в роликах не снимался, как не участвовал и в звукозаписях для них.

Автор: Наталья Галимова.
Теги: Владимир Путин , Андрей Кондрашов , выборы
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