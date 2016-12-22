Стали известны темы агитационных роликов Путина для ТВ

Темами предвыборных роликов нынешнего главы государства станут целостность и укрепление страны, движение России вперед, уважение традиций. Сам президент в роликах не снимался

Владимир Путин (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Основными темами предвыборных агитационных роликов Владимира Путина станут целостность и укрепление страны, улучшение жизни граждан и социальная справедливость, дальнейшее движение России вперед, уважение традиций, укрепление обороноспособности, рассказал РБК пресс-секретарь избирательного штаба президента Андрей Кондрашов. «Путин на протяжении всей своей работы всегда руководствовался прежде всего этими задачами, и поэтому темы роликов естественны», — пояснил Кондрашов.

Телеканалы начнут транслировать ролики в понедельник, 19 февраля. С 17 февраля, за 28 дней до выборов, начался агитационный период для кандидатов в СМИ. Бесплатное эфирное время для роликов на телеканалах и радиостанциях выделяется с 19 февраля.

Ролики Путина, как и других кандидатов, будут транслировать государственные телеканалы, которые по закону должны предоставлять во время агитационного периода бесплатный эфир: «Первый канал», ВГТРК, ТВЦ, «Общественное телевидение», «Москва 24», канал «360 Подмосковье», сказал Кондрашов. В регионах ролики покажут порядка 300 телеканалов, добавил он.

На каждом канале, по словам пресс-секретаря штаба президента, «на первом этапе будет буквально по одному ролику Путина в день»: «У него как у кандидата примерно в четыре раза меньше бесплатного эфирного времени, чем у других кандидатов. Все они имеют право на так называемое бесплатное партийное время, а Путин является самовыдвиженцем», — заявил Кондрашов.

Согласно закону о выборах президента, право на предоставление бесплатного эфирного времени имеют как кандидаты, так и выдвинувшие их партии.

Путин в съемках не участвовал, как не проводилось «и специальных звукозаписей кандидата» для них, говорит Кондрашов. В роликах, по его словам, будет много хроники и фрагментов публичных выступлений президента. Также будут представлены видовые съемки России и съемки крупных экономических объектов.

Штаб Путина подготовил несколько разных роликов, основным лозунгом большинства из них будет: «Сильный президент — сильная Россия», сообщил Кондрашов. «Мы считаем, что Россия должна быть сильной, развиваться и совершать прорывы вперед. Жизнь граждан может быть достойной и комфортной, только если во главе нашей страны сильный президент», — объяснил причины выбора такого лозунга Кондрашов. По его словам, «сильный» — это многослойное понятие, которое включает в себя подготовленность, опыт, уверенность в принятии решений, ответственность, честность, желание сделать максимум возможного и многое другое».

Ранее штаб президента разместил по стране билборды с изображением Путина и лозунгом «Сильный президент — сильная Россия». Количество наружной агитации в оставшееся до выборов время «существенно не изменится», уточнил Кондрашов.

Во время президентской кампании 2012 года за Путина в предвыборных роликах агитировали известные люди: Юрий Башмет, Евгений Миронов, Алиса Фрейндлих, Олег Табаков, Чулпан Хаматова, Тимати, Надежда Бабкина, Армен Джигарханян и т.д.

Теперь в связи с законодательными ограничениями такой ход невозможен. В 2016 году перед выборами в Госдуму в закон «Об основных гарантиях избирательных прав граждан…» были внесены поправки, согласно которым в агитационных материалах кандидат может использовать только собственное изображение, «в том числе среди неопределенного круга лиц».

Ранее избирательный штаб Путина отказался от бесплатного эфира для проведения предвыборных дебатов на федеральных телеканалах. Официально причину отказа в штабе не комментировали. Путину нет необходимости дебатировать с другими кандидатами, суммарный рейтинг которых не набирает и четверти его рейтинга, объяснял РБК главную причину отказа от дебатов источник, знакомый с процессом принятия решения. Кроме того, по его словам, позиция Путина по основным вопросам развития страны и так ясна, к тому же, будучи действующим президентом, он всегда имеет возможность высказываться по любым темам.