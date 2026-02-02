Президент Италии призвал к олимпийскому перемирию

Итальянский президент Серджо Маттарелла призвал к олимпийскому перемирию на время Зимних Игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо, пишет ANSA.

Лидер Италии подчеркнул, что спорт — это мирное взаимодействие, которое противостоит насилию.

«Мы просим с упорной решимостью, чтобы олимпийское перемирие соблюдалось везде. Пусть невооруженная Сила Спорта заставит замолчать оружие», — сказал президент.

