Президент Италии призвал к олимпийскому перемирию
Итальянский президент Серджо Маттарелла призвал к олимпийскому перемирию на время Зимних Игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо, пишет ANSA.
Лидер Италии подчеркнул, что спорт — это мирное взаимодействие, которое противостоит насилию.
«Мы просим с упорной решимостью, чтобы олимпийское перемирие соблюдалось везде. Пусть невооруженная Сила Спорта заставит замолчать оружие», — сказал президент.
Материал дополняется
