Олимпиада-2026⁠,
0

Президент Италии призвал к олимпийскому перемирию

Сюжет
Олимпиада-2026

Итальянский президент Серджо Маттарелла призвал к олимпийскому перемирию на время Зимних Игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо, пишет ANSA.

Лидер Италии подчеркнул, что спорт — это мирное взаимодействие, которое противостоит насилию.

«Мы просим с упорной решимостью, чтобы олимпийское перемирие соблюдалось везде. Пусть невооруженная Сила Спорта заставит замолчать оружие», — сказал президент.

«Были единичные брони»: как россияне поедут смотреть Олимпиаду в Италии
Бизнес
Фото:Claudia Greco / Reuters

Материал дополняется

