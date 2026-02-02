 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Фулхэм 1 1,03 x 8 2 105 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Сити 1 21 x 1,07 2 11,5 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Удинезе Рома 1 4,2 x 3,25 2 2,05 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит Динамо 1 1,65 x 3,55 2 6,1 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Челси 1 1,65 x 4 2 5 Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Пюник Ереван 1 1,45 x 4,1 2 6,8 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,78 x 3,95 2 4,2 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,28 x 5,5 2 11 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 3 x 3 2 2,6 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,16 x 67 2 5,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

На Олимпиаде в Италии выявили первый случай допинга

Итальянская биатлонистка Пасслер попалась на допинге перед Олимпиадой
Сюжет
Олимпиада-2026
Итальянская биатлонистка Пасслер сдала положительную пробу на препарат, маскирующий употребление стероидов
Ребекка Пасслер
Ребекка Пасслер (Фото: Jasmin Walter / Getty Images)

Итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер сдала положительную допинг-пробу на летрозол перед домашней Олимпиадой, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Пасслер протестировали во внесоревновательный период.

Летрозол не улучшает результаты, но может использоваться для снижения высокого уровня эстрогена на фоне приема анаболических стероидов, отмечает La Repubblica.

Пасслер 24 года, она чемпионка мира среди юниоров 2022 года в эстафете.

Ее лучшим результатом на Кубке мира в этом сезоне было 11‑е место в спринте и масс‑старте.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией

Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»

Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года

Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств

Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США

Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Биатлон допинг
Материалы по теме
58-летнюю российскую каноистку дисквалифицировали за допинг
Спорт
Норвежские спортсмены стали избегать секса из-за страха перед допингом
Спорт
В сборной Австралии выявили два случая коронавируса перед Олимпиадой
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Пять мировых адресов силы: где живут миллиардеры РБК и Reef Residence, 17:05
В Белоруссии утвердили новый символ национальной валюты Финансы, 17:01
Следователи пояснили роль задержанного в пропаже 9-летнего мальчика Общество, 17:00
Белоруссия стала крупнейшим поставщиком рыбы в Россию в 2025 году Экономика, 16:59
Tank 700 получил функцию голосового управления и сервисы «Яндекса» Авто, 16:57
Дуров заявил, что Цукерберг втайне смеется над 4 млрд человек из WhatsApp Технологии и медиа, 16:52
Strategy в убытке по биткоину впервые с 2023 года. Какие потери Крипто, 16:47
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46
В СК назвали возможную причину крушения учебного самолета в Орске Общество, 16:42
Дом писательницы Татьяны Устиновой обокрали в Ярославской области Общество, 16:37
Axios узнал, что Уиткофф примет участие в переговорах в Москвы и Киева Политика, 16:35
На Олимпиаде в Италии выявили первый случай допинга Спорт, 16:34
В Киргизии разработали законопроект о запрете смены пола Общество, 16:30
Суд в Москве изменил приговор калининградским врачам Белой и Сушкевич Общество, 16:29