На Олимпиаде в Италии выявили первый случай допинга
Итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер сдала положительную допинг-пробу на летрозол перед домашней Олимпиадой, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Пасслер протестировали во внесоревновательный период.
Летрозол не улучшает результаты, но может использоваться для снижения высокого уровня эстрогена на фоне приема анаболических стероидов, отмечает La Repubblica.
Пасслер 24 года, она чемпионка мира среди юниоров 2022 года в эстафете.
Ее лучшим результатом на Кубке мира в этом сезоне было 11‑е место в спринте и масс‑старте.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией
Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»
Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года
Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств
Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии