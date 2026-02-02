На Олимпиаде в Италии выявили первый случай допинга

Итальянская биатлонистка Пасслер попалась на допинге перед Олимпиадой

Ребекка Пасслер (Фото: Jasmin Walter / Getty Images)

Итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер сдала положительную допинг-пробу на летрозол перед домашней Олимпиадой, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Пасслер протестировали во внесоревновательный период.

Летрозол не улучшает результаты, но может использоваться для снижения высокого уровня эстрогена на фоне приема анаболических стероидов, отмечает La Repubblica.

Пасслер 24 года, она чемпионка мира среди юниоров 2022 года в эстафете.

Ее лучшим результатом на Кубке мира в этом сезоне было 11‑е место в спринте и масс‑старте.