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Al Arabiya сообщил об ударе «неизвестных самолетов» по ополченцам в Сирии

Al Arabiya: «неизвестные самолеты» нанесли удар по иранским ополченцам в Сирии

По проиранским вооруженным формированиям в Сирии был нанесен удар авиацией неизвестной стороны, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Нанести удар по иранским силам запланировали в конце января власти США в качестве ответа на гибель американских военнослужащих. Они погибли 28 яннваря в результате нападения дрона на базу Tower 22 на северо-востоке Иордании рядом с границей Сирии. Еще 34 американских военных пострадали. Байден обвинил в нападении поддерживаемых Ираном боевиков, которые действуют в Сирии и Ираке.

Материал дополняется.

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Сирия Иран авиаудар
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