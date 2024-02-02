Al Arabiya сообщил об ударе «неизвестных самолетов» по ополченцам в Сирии
По проиранским вооруженным формированиям в Сирии был нанесен удар авиацией неизвестной стороны, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
Нанести удар по иранским силам запланировали в конце января власти США в качестве ответа на гибель американских военнослужащих. Они погибли 28 яннваря в результате нападения дрона на базу Tower 22 на северо-востоке Иордании рядом с границей Сирии. Еще 34 американских военных пострадали. Байден обвинил в нападении поддерживаемых Ираном боевиков, которые действуют в Сирии и Ираке.
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